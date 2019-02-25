Тимошенко призывает бойкотировать Раду, пока не выполнят ее требование

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко призывает народных депутатов не рассматривать законопроекты, пока не отменят повышение цены на газ и не запретят увеличивать его стоимость.

Об этом она сказала во время согласительного совета парламента как лидер фракции "Батькивщина", сообщает пресс-служба этой партии.

"Нам, всем депутатам, надо подумать о людях", – сказала Тимошенко.

"Нам надо объединиться и завтра в парламенте не голосовать ни за что, пока не будет проголосовано совместное постановление, подписанное всеми лидерами фракций, кроме БПП, об отмене повышения тарифов и введении моратория на повышение, как это сделали Польша и Румыния", – заявила она.

Экс-премьер утверждает, что сохранение Петром Порошенко должности президента принесет украинцам дальнейший рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Люди должны знать: если мафия Порошенко сохраняется на этих должностях и непосредственно на своей должности (остается) президент, то, прикрываясь патриотическими лозунгами, они запланировали снова увеличить цены на газ с 1 мая на 15% и с конца декабря – еще на 25%. В целом – на 43% за год!", – возмутилась кандидат на пост президента.

Тимошенко сказала, что тарифы на газ устанавливает НКРЭКП, которая формируется указом президента, и которую постоянно возглавляет "какой-нибудь коррумпированный партнер Порошенко".

Также она утверждает, что "на преступное окружение нынешнего главы государства переписывают лучшие отечественные месторождения природного газа Украины".

По словам Тимошенко, деньги, которые власти "вытаскивают из карманов украинцев" через тарифы, перечисляются на оффшоры, а малая часть их идет на подкуп избирателей.