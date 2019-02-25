Поезд расплющил "Таврию" с пассажирами на Волыни

В Киверцовском районе Волынской области на переезде грузовой поезд сбил автомобиль ЗАЗ 11028, в результате чего травмы получили водитель и трое пассажиров автомобиля. Один из них в реанимации.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По ее данным, ДТП произошло в субботу, 23 февраля, в селе Дерно. За рулем автомобиля находился 65-летний житель Рожищенского района. Он пересекал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

Согласно сообщению, одного из пассажиров авто, 39-летнего жителя Рожищенского района, госпитализировали в отделение реанимации.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшие тяжкое телесное повреждение).