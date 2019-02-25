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На полигоне найден мертвым военный

Понедельник, 25 февраля 2019, 16:03

На берегу реки, протекающей по территории военного полигона под Житомиром, обнаружили мертвым военнослужащего.

Об этом "Укринформу" сообщил заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона подполковник юстиции Александр Рыхлюк.

"24 февраля в военную прокуратуру Житомирского гарнизона поступило сообщение от командования 199-го учебного центра о том, что на территории 37-го общевойскового полигона ДШВ найден военнослужащий без признаков жизни", – рассказал Рыхлюк.

По его словам, во время выезда на место происшествия военного прокурора, полицейских и судебно-медицинского эксперта на берегу реки Гнилопять, протекающей по территории полигона, было обнаружено тело военнослужащего без признаков телесных повреждений или насильственной смерти.

Сейчас проходит судебно-медицинская экспертиза.

Рыхлюк добавил, что человек проходил военную службу в воинской части на Николаевщине, а в Житомирской области находился в командировке.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Житомирармияпрокуратура
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