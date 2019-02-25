На полигоне найден мертвым военный
На берегу реки, протекающей по территории военного полигона под Житомиром, обнаружили мертвым военнослужащего.
Об этом "Укринформу" сообщил заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона подполковник юстиции Александр Рыхлюк.
"24 февраля в военную прокуратуру Житомирского гарнизона поступило сообщение от командования 199-го учебного центра о том, что на территории 37-го общевойскового полигона ДШВ найден военнослужащий без признаков жизни", – рассказал Рыхлюк.
По его словам, во время выезда на место происшествия военного прокурора, полицейских и судебно-медицинского эксперта на берегу реки Гнилопять, протекающей по территории полигона, было обнаружено тело военнослужащего без признаков телесных повреждений или насильственной смерти.
Сейчас проходит судебно-медицинская экспертиза.
Рыхлюк добавил, что человек проходил военную службу в воинской части на Николаевщине, а в Житомирской области находился в командировке.