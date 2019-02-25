На полигоне найден мертвым военный

2751 просмотр
Понедельник, 25 февраля 2019, 17:03

На берегу реки, протекающей по территории военного полигона под Житомиром, обнаружили мертвым военнослужащего.

Об этом "Укринформу" сообщил заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона подполковник юстиции Александр Рыхлюк.

"24 февраля в военную прокуратуру Житомирского гарнизона поступило сообщение от командования 199-го учебного центра о том, что на территории 37-го общевойскового полигона ДШВ найден военнослужащий без признаков жизни", – рассказал Рыхлюк.

По его словам, во время выезда на место происшествия военного прокурора, полицейских и судебно-медицинского эксперта на берегу реки Гнилопять, протекающей по территории полигона, было обнаружено тело военнослужащего без признаков телесных повреждений или насильственной смерти.

Сейчас проходит судебно-медицинская экспертиза.

Рыхлюк добавил, что человек проходил военную службу в воинской части на Николаевщине, а в Житомирской области находился в командировке.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Житомир армия прокуратура


powered by lun.ua
По теме
СБУ изъяла 6,5 тонн янтаря на подпольном комплексе по его обработке 13 февраля 2019, 20:32
На Житомирщине священникам, которые перешли в ПЦУ, угрожают в УПЦ МП 11 февраля 2019, 01:07
В Житомире на встречу Гриценко с избирателями пришли "провокаторы-гастролеры" 10 февраля 2019, 23:34
Все новости
Главные новости
MARUV не поедет на Евровидение
Боевики обстреляли из минометов позиции ООС у Лебединского, есть убитый и раненый
Аласания подает в суд на Наблюдательный совет, который его уволил
Рада может заблокировать завышенные платежки за газ
Все новости
исследование

Отцы бездельничают 100 минут в выходные, а мамы только 49

Фото

16 величественных растений со всего мира

здоровье

6 советов, которые помогут сохранить зрение

Поиск по сайту
Архив
Весь архів