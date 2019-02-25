Водителю, переехавшему на угнанном авто автомойщика, дали 7 лет тюрьмы

К 7 годам лишения свободы приговорен водитель, который в угнанном автомобиле сбил насмерть работника автомойки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По ее данным, приговор вынес Соломенский райсуд Киева.

Как рассказали в прокуратуре, ДТП произошло 20 июля 2017 года на улице Борщаговской в Киеве. Накануне аварии злоумышленник украл у своего знакомого автомобиль BMW, затем сел за руль в нетрезвом состоянии и на большой скорости врезался в автомойку.

"В результате ДТП погиб 36-летний сотрудник автомойки, который вышел первый день на стажировку", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, водитель пытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан свидетелями.