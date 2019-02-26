У Маска снова проблемы с Комиссией по ценным бумагам и биржам США
Вторник, 26 февраля 2019, 01:57
Комиссия по ценным бумагам и биржам обратилась в федеральный суд с обвинением исполнительного директора Tesla Илона Маска в нарушении соглашения, которого он, его компания и комиссия достигли в прошлом году.
Об этом пишет The New York Times.
Комиссия заявляет, что Маск опубликовал ложную информацию о целях компании по производству на год в своем посте в Twitter 19 февраля, не согласовав это с юристами компании, как он должен был сделать в соответствии с соглашением.
Ранее Маск на своей страничке в Twitter написал, что в 2019 году его компания произведет около 500 тысяч автомобилей Tesla.
Напомним:
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателя Tesla Илона Маска в мошенничестве - регуляторы утверждали, что он ввел инвесторов в заблуждение, когда сообщил о возможном выводе компании с биржи и заявил о поддержке выкупа акций со стороны инвестора, которого он нашел.
- Претензии комиссии были связанны с твитами Маска от 7 августа, когда он заявил о готовности выкупить акции компании с рынка по 420 долларов.
- Позже SEC и Маск заключили соглашение по делу об обвинении бизнесмена в мошенничестве.
- Согласно соглашению, Маск должен выплатить 20 млн долларов штрафа, компания Tesla заплатит еще 20 миллионов.
- Кроме того, Маск был винужден уйти с поста главы совета директоров - он не сможет быть переизбранным на эту должность 3 года.