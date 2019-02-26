У Маска снова проблемы с Комиссией по ценным бумагам и биржам США

Комиссия по ценным бумагам и биржам обратилась в федеральный суд с обвинением исполнительного директора Tesla Илона Маска в нарушении соглашения, которого он, его компания и комиссия достигли в прошлом году.

Об этом пишет The New York Times.

Комиссия заявляет, что Маск опубликовал ложную информацию о целях компании по производству на год в своем посте в Twitter 19 февраля, не согласовав это с юристами компании, как он должен был сделать в соответствии с соглашением.

Ранее Маск на своей страничке в Twitter написал, что в 2019 году его компания произведет около 500 тысяч автомобилей Tesla.

Напомним: