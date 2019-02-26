Трамп пригрозил ЕС: Либо сотрудничаете, либо обложим тарифами

Президент США Дональд Трамп считает, что Евросоюз должен "сотрудничать" на торговых переговорах, или США "обложат его тарифам, черт побери".

Об этом он заявил на встрече с американскими губернаторами в понедельник, сообщает Politico, передает "Европейская правда".

"Европейский Союз очень, очень жесткий. Очень, очень жесткий. Они не допускают нашу продукцию. Они не допускают нашу сельскохозяйственную продукцию", – сказал Трамп.

По его мнению, ЕС, возможно, даже жестче Китая.

Трамп обвинил ЕС в том, что тот устанавливает "большие тарифы" на американские автомобили, "тогда как мы почти ничего не устанавливаем, когда они отправляют нам свои машины".

Тариф ЕС на автомобили составляет 10%, а тариф США - 2,5%. Брюссель хочет договориться о снижении автомобильных тарифов с Вашингтоном в рамках планируемой торговой сделки, но пока именно США отвергли переговоры по этому вопросу.

Однако Вашингтон подталкивает ЕС к включению сельского хозяйства в переговоры, от чего Брюссель отказывается.

К середине мая Трамп должен решить, вводить ли тарифы, которые могут быть установлены на уровне 25%, на импорт автомобилей из Европы.

"Мы позаботимся об этом... Я имею в виду, мы сообщили им, что если они не собираются сотрудничать...", – сказал Трамп, сначала не закончив предложения, а затем добавил: "Они должны встретиться... Если вы не встретитесь, мы обложили вас тарифам, черт побери".

"И они собираются встретиться", – подытожил американский президент.