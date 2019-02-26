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В Эстонии уволили пограничника из-за российского гражданства

Вторник, 26 февраля 2019, 10:15

Департамент полиции и погранохраны Эстонии в понедельник уволил сотрудника Нарвского пограничного пункта из-за наличия у него, кроме эстонского гражданства, российского паспорта.

Как сообщает ERR.ee, уволенный пограничник работал в департаменте с 2008 года.

Он является гражданином Эстонии по рождению. То, что у него есть и российский паспорт, выяснилось в прошлом году. Когда и при каких обстоятельствах он получил российское гражданство, эстонские власти установить не смогли.

Сам уволенный служащий давал противоречивые объяснения по этому поводу. По его словам, вступая в пограничную службу, он сообщил государству о наличии у него двойного гражданства, но в департаменте не смогли найти подтверждения этой информации.

Весной 2018 года пограничнику предложили отказаться от российского гражданства, но в течение года он этого так и не сделал.

Законы Эстонии не позволяют работать в Департаменте полиции и погранохраны иностранцам.

Европейская правда 

Темы: ЭстонияРосcиягражданство
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