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Песков прокомментировал стажировку свой дочери в Европарламенте

Вторник, 26 февраля 2019, 10:51

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал стажировку своей дочери Елизаветы в Европарламенте, назвав ее обычной студенческой практикой.

"Вы знаете, здесь речь идет об обычной студентке и обычной практике", - цитирует Пескова российское агентство ТАСС.

При этом Песков подчеркнул, что этот вопрос выходит за пределы его профессиональной деятельности. "Это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей и моей работы", - сказал он, отказываясь от других комментариев.

В понедельник, 25 февраля французский евродепутат Эмерик Шопрад, в бюро которого девушка проходит стажировку, подтвердил, что дочь Пескова Елизавета стажируется в Европарламенте.

По его словам, Пескова получает ежемесячное вознаграждение в 1000 евро, как и все другие стажеры. Политик заверил, что дочь спикера российского президента не имеет доступа к закрытым данным.

Евродепутат от Франции Эмерик Шопрад в 2014 году публично поддержал аннексию Крыма.

Европейская правда

Темы: РосcияЕвропаскандал
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