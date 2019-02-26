В Одессе от взрыва умер известный атошник – полиция

В Одессе у ворот Селекционно-генетического института на Овидиопольской дороге обнаружили тело известного бывшего атошника и активиста Сергея Барсукова.

Об этом "Украинской правде" сообщили в одесской полиции.

на страничке Барсукова в соцсети его друзья и знакомые сообщают о гибели атошника

Советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил в Facebook, что бывший атошник хранил у себя дома целый арсенал оружия, в частности ручные гранаты различных типов, запалы и боеприпасы к огнестрельному оружию.

"Позавчера вечером, поссорившись с мамой, которая болеет, он отправился к Селекционному институту, где примерно в 23:00 прогремел взрыв. Взрыв был не самый мощный, соседи и очевидцы решили, что это взорвалась петарда, поэтому не обратили должного внимания, а уже утром обнаружили тело", - написал представитель полиции.

Он добавил, что, по предварительным данным, взорвалась граната РГД-5 в правой руке, кольцо мужчина держал в левой.

"Возникает вопрос, как бывший атошник, который должен разбираться в оружии допустил взрыв гранаты в руках? Предварительный ответ на этот вопрос, возможно, дает тот факт, что среди найденных полицейскими запалов был обнаружен один с "подрезанной" предохранительной чекой, при применении такого запала, чека не работает, поэтому, вероятно, в руках у погибшего оказалась граната именно с таким запалом, что и привело к трагедии", - написал Форостяк.

Он добавил, что окончательный ответ на этот вопрос даст следствие.

В полиции Одесской сообщили, что по факту смерти мужчины начали уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) УК.

"Сейчас основной версией следствия относительно гибели мужчины остается несчастный случай в результате неосторожного обращения с гранатой", - подытожили в полиции.