Лауреат "Оскара" призвал Россию освободить Сенцова
Вторник, 26 февраля 2019, 13:59
Лауреат премии "Оскар", мексиканский режиссер Альфонсо Куарон призвал освободить удерживаемого в России украинского режиссера Олега Сенцова.
Об этом сообщил центр "PEN America" в Facebook.
"Лауреат "Оскара" Альфонсо Куарон присоединился к нам с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова", – говорится в сообщении.
Центр также разместил фото Куарона, на пиджаке которого прикреплен значок с надписью FreeSentsov, передает "Радио Свобода".
Накануне Альфонсо Куарон получил премию "Оскар" в категории "Лучший режиссер" за фильм "Рома" (Roma).
Напомним:
- Олег Сенцов осужден в России на 20 лет лишения свободы по обвинению в подготовке теракта в аннексированном Крыму. Свою вину он не признает.
- В 2018 году режиссер 145 дней держал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных и стал лауреатом правозащитной премии имени Андрея Сахарова.
- Освободить украинского режиссера Россию давно призывают известные мировые деятели культуры и искусства, а также ООН, США и Евросоюз.