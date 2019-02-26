Лауреат "Оскара" призвал Россию освободить Сенцова

Лауреат премии "Оскар", мексиканский режиссер Альфонсо Куарон призвал освободить удерживаемого в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщил центр "PEN America" ​​в Facebook.

"Лауреат "Оскара" Альфонсо Куарон присоединился к нам с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова", – говорится в сообщении.

Альфонсо Куарон призвал освободить Олега Сенцова

Центр также разместил фото Куарона, на пиджаке которого прикреплен значок с надписью FreeSentsov, передает "Радио Свобода".

Накануне Альфонсо Куарон получил премию "Оскар" в категории "Лучший режиссер" за фильм "Рома" (Roma).

Напомним: