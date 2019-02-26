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Лауреат "Оскара" призвал Россию освободить Сенцова

Вторник, 26 февраля 2019, 13:59

Лауреат премии "Оскар", мексиканский режиссер Альфонсо Куарон призвал освободить удерживаемого в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщил центр "PEN America" ​​в Facebook.

"Лауреат "Оскара" Альфонсо Куарон присоединился к нам с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова", – говорится в сообщении.

Альфонсо Куарон призвал освободить Олега Сенцова
Альфонсо Куарон призвал освободить Олега Сенцова

Центр также разместил фото Куарона, на пиджаке которого прикреплен значок с надписью FreeSentsov, передает "Радио Свобода".

Накануне Альфонсо Куарон получил премию "Оскар" в категории "Лучший режиссер" за фильм "Рома" (Roma).

Напомним:

  • Олег Сенцов осужден в России на 20 лет лишения свободы по обвинению в подготовке теракта в аннексированном Крыму. Свою вину он не признает.
  • В 2018 году режиссер 145 дней держал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных и стал лауреатом правозащитной премии имени Андрея Сахарова.
  • Освободить украинского режиссера Россию давно призывают известные мировые деятели культуры и искусства, а также ООН, США и Евросоюз.

Темы: СенцовполитзаключенныекультураРосcия
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