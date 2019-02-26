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Премьер Британии впервые допустила возможность переноса Brexit

Вторник, 26 февраля 2019, 14:16

Премьер Британии Тереза Мэй впервые допустила возможность переноса даты выхода из ЕС на "очень ограниченный срок".

Об этом она заявила, выступая в парламенте, сообщает Sky News.

Мэй выложила перед депутатами план, который, по ее мнению, должно снять озабоченность бизнеса по поводу того, что соглашения с ЕС еще нет, а время до выхода из блока всплывает.

Первым шагом должно стать голосование 12 марта по соглашению о Brexit, одобренной лидерами ЕС в конце ноября прошлого года.

Если депутаты вновь не поддержат это соглашение, то 13 марта Мэй предлагает провести голосование по поводу поддержки парламентом варианта Brexit без соглашения.

Если депутаты не поддержат Brexit без соглашения, то 14 марта премьер даст возможность депутатам проголосовать за "короткое, ограниченное расширение" действия статьи 50, то есть перенос Brexit. По ее словам, перенос Brexit возможен на срок не позднее конца июня.

Британский премьер вчера провел в Египте ряд встреч с лидерами ЕС в поисках вариантов закрыть сделку о Brexit. Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что для Британии рациональным решением стал бы перенос выхода из ЕС, в то время как Мэй утверждала, что этого сценария можно избежать.

Ранее Тереза Мэй не поддерживала возможность переноса даты Brexit.

Европейская правда

Темы: ВеликобританияBrexit
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