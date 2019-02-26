Украина отстает в сфере рыночной экономики и внедрения ЗСТ с ЕС

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Вторник, 26 февраля 2019, 17:53

Украина опустилась в рейтинге стран Восточного партнерства по показателю "рыночная экономика и внедрение ЗСТ с ЕС".

Об этом говорится в статье "Европейской правды" "Обогнать Молдову: Украина впервые возглавила рейтинг восточных соседей ЕС по уровню евроинтеграции".

"В предварительном отчете Украина была на 3-4-м месте вместе с Молдовой, сейчас - на 5-6-м вместе с Беларусью", - говорится в статье.

Как отмечается, у Брюсселя есть замечания и к тому, как Украина выполняет ассоциацию.

"Хотя украинская власть анонсировала планы внедрения стандартов ЕС, в 2017 году ситуация существенно не изменилась. Украина гармонизировала лишь 39% национальных стандартов и согласовала 60%", - говорится в рейтинге стран ВП.

Но несмотря на претензии от ЕС, ни о каком откате речь не идет.

"Мы в 2017 году улучшили и этот показатель - но дело в том, что все без исключения другие государства показали более значительный рост", - отмечается в статье.

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Темы: экономика


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