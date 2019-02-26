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Гриценко пообещал отменить армейский призыв

Вторник, 26 февраля 2019, 17:42

Кандидат в президенты, бывший министр обороны Анатолий Гриценко обещает отменить призыв в армию в случае его избрания на пост главы государства.

Об этом он заявляет в видеоролике на своей facebook-странице.

"Будет профессиональная контрактная армия и территориальная оборона, которая даст всем чувство безопасности. Мы отменим призыв. Не будут вылавливать наших ребят по кафе или вытаскивать их из электричек", - говорит Гриценко.

Он добавил, что ни президент страны, ни его команда "не будут зарабатывать на крови, на государственных заказах".

"Я это гарантирую", - подчеркивает кандидат.

Украинская правда
Темы: Гриценковыборы президента 2019армия
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