Гриценко пообещал отменить армейский призыв

Кандидат в президенты, бывший министр обороны Анатолий Гриценко обещает отменить призыв в армию в случае его избрания на пост главы государства.

Об этом он заявляет в видеоролике на своей facebook-странице.

"Будет профессиональная контрактная армия и территориальная оборона, которая даст всем чувство безопасности. Мы отменим призыв. Не будут вылавливать наших ребят по кафе или вытаскивать их из электричек", - говорит Гриценко.

Он добавил, что ни президент страны, ни его команда "не будут зарабатывать на крови, на государственных заказах".

"Я это гарантирую", - подчеркивает кандидат.