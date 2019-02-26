Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАТО солидарно с Венгрией по украинскому закону об образовании - заместитель генсека

Вторник, 26 февраля 2019, 18:57

НАТО солидарно с Венгрией, которая настаивает на том, что Украина должна имплементировать выводы Венецианской комиссии относительно языковых положений закона об образовании.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер во время визита в Венгрию, сообщает пресс-служба Альянса.

"Союзники действуют солидарно с Венгрией касательно закона Украины об образовании. В Брюссельской декларации и в оценке Годовой программы Украины все члены Альянса призывают Украину в полной мере выполнить рекомендации Венецианской комиссии", - сказала она.

Как известно, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Гетемюллер подчеркнула, что заседание Комиссии Украина-НАТО является "центральной частью нашей поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, а также мощным средством удостовериться, что ее правительство остается на пути реформ".

Гетемюллер поблагодарила Венгрию "за поддержку Украины в конфликте с Россией, в частности за реверсные поставки газа, гуманитарную помощь и лечение раненых солдат".

Читайте также: "Игра с "фашизмом": почему Венгрия повышает ставки в давлении на Украину".

Европейская правда

Темы: НАТОВенгрияУкраиназаконодательствообразование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
НАТО
Науседа опасался "ухудшения решений НАТО" из-за твита Зеленского
Приглашение Украины в НАТО привязано к окончанию войны - президент Литвы
Джонсон упрекнул НАТО за нерешительность: Именно поэтому Путин начал войну
Последние новости
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
Все новости...
Реклама: