США и ЕС сохраняют единство в вопросе санкций против России - Волкер

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Среда, 27 февраля 2019, 00:54

Соединенные Штаты и Евросоюз, как и раньше, соглашаются в вопросе необходимости продолжения санкций против РФ, введенных через аннексию Крыма и роль Кремля в вооруженном конфликте на Донбассе.

Об этом спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил 26 февраля на пятом международном форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", который начался в культурном комплексе "Мистецький арсенал" в Киеве, передает "Укринформ".

"Мы очень тщательно следим за соблюдением прав человека в Крыму, мы также очень взвешенно следим за ситуацией о введении санкций и мы в тесном сотрудничестве с партнерами в Евросоюзе работаем для того, чтобы и дальше поддерживать режим санкций, связанный с Крымом.

Признавая, что уже пятая годовщина захвата Крыма мы, США вместе с ЕС, признаем необходимость дальнейших санкций", - подчеркнул он.

Волкер также напомнил о заявлении госсекретаря США Майка Помпео, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Крыма.

Напомним: 

  • Послы стран Евросоюза приняли решение о продлении санкций против физических лиц и компаний за агрессию России против Украины еще на шесть месяцев.

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Темы: Росcия США санкции ЕС
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