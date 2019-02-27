Экс-посол США в ООН Хейли войдет в совет директоров Boeing

Американская компания Boeing объявила, что планирует включить в состав совета директоров экс-посла США при ООН Никки Хейли.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что кандидатуру Хейли выдвинут на голосование на годовом общем собрании акционеров компании 29 апреля.

"Ожидается, что зарплата Хейли на новой должности должна составить около 300 000 долларов, что значительно больше, чем она получала во время работы на госслужбе", - пишет Reuters.

По образованию Хейли - бухгалтер. До того, как пойти в политику, она работала по специальности, в частности финансовым директором в семейной компании.

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