Венесуэла: Мадуро грозит Гуайдо судом по возвращении в страну
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо может быть арестован, когда вернется в страну. При этом сам Гуайдо подчеркнул, что вернется в Венесуэлу, несмотря на риски.
О возможности ареста оппозиционного лидера Мадуро рассказал в интервью ABC News, передает DW.
"Он не может просто поехать и приехать. Он вынужден будет предстать перед судом, и суд запретил ему выезжать из страны. Я буду уважать законы", - отметил президент Венесуэлы.
Сам Гуайдо, несмотря на запрет на выезд из страны, на прошлой неделе пересек границу с Колумбией, чтобы организовать доставку гуманитарной помощи в Венесуэлу.
После этого он отправился в столицу Колумбии Боготу на встречу с представителями группы Лимы.
В одном из интервью, обнародованном 26 февраля, Гуайдо подчеркнул, что должен вернуться в Венесуэлу, несмотря на все угрозы.
"Моя роль и мой долг - быть в Каракасе, несмотря на риски", - заявил он.
Напомним:
- Правительство Венесуэлы распорядилось закрыть границу с Колумбией и Бразилией, чтобы не допустить поставок гуманитарной помощи.
- На границах вспыхнули столкновения, в субботу в результате применения оружия силовиками правительства Мадуро погибли четыре человека.
- Европейский союз призвал режим Николаса Мадуро допустить гуманитарную помощь на территорию Венесуэлы.