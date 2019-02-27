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Венесуэла: Мадуро грозит Гуайдо судом по возвращении в страну

Среда, 27 февраля 2019, 05:17

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо может быть арестован, когда вернется в страну. При этом сам Гуайдо подчеркнул, что вернется в Венесуэлу, несмотря на риски.

О возможности ареста оппозиционного лидера Мадуро рассказал в интервью ABC News, передает DW.

"Он не может просто поехать и приехать. Он вынужден будет предстать перед судом, и суд запретил ему выезжать из страны. Я буду уважать законы", - отметил президент Венесуэлы.

Сам Гуайдо, несмотря на запрет на выезд из страны, на прошлой неделе пересек границу с Колумбией, чтобы организовать доставку гуманитарной помощи в Венесуэлу.

После этого он отправился в столицу Колумбии Боготу на встречу с представителями группы Лимы.

В одном из интервью, обнародованном 26 февраля, Гуайдо подчеркнул, что должен вернуться в Венесуэлу, несмотря на все угрозы.

"Моя роль и мой долг - быть в Каракасе, несмотря на риски", - заявил он.

Напомним:

  • Правительство Венесуэлы распорядилось закрыть границу с Колумбией и Бразилией, чтобы не допустить поставок гуманитарной помощи.
  • На границах вспыхнули столкновения, в субботу в результате применения оружия силовиками правительства Мадуро погибли четыре человека.
  • Европейский союз призвал режим Николаса Мадуро допустить гуманитарную помощь на территорию Венесуэлы.

Темы: Венесуэла
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