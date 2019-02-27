Следователь ГБР ехал пьяным за рулем

В Киеве экипаж Национальной полиции остановил автомобиль, водителем которого оказался следователь Государственного бюро расследований, который имел признаки алкогольного опьянения.

Это произошло 26 февраля в 1:30, сообщает ГБР.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении ч.1 ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции).

Государственное бюро расследований проведет проверку действий в отношении этого следователя.

"Мы дождемся результатов проверки, которую проведет Управление внутреннего контроля, и после этого будем принимать решение по этому работнику. Это не будет затянуто во времени", – сообщил директор ГБР Роман Труба.

Он считает, что ГБР как новый правоохранительный орган должен стать примером для других, поэтому никто из работников "не имеет права на ошибку".

"Мы никого не будем "покрывать". Нельзя работать в ГБР и нарушать закон. Каждый, кто будет это делать, должен уйти из Государственного бюро расследований", – заявил Труба.