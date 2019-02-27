Патруль ОБСЕ попал под обстрел вблизи Золотого

Утром 26 февраля между Золотым и Михайловкой патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел.

Как сообщает СММ ОБСЕ, 6 наблюдателей на двух бронемашинах в зоне разграничения следили за ситуацией безопасности, чтобы обеспечить ремонтные работы водопроводных труб в Золотое-5/Михайловка (неподконтрольна Киеву).

Три члена патруля стояли рядом с машинами, а остальные были в авто. Шесть сотрудников Луганской водной компании проводили ремонтные работы в приблизительно 100 метрах от позиции СММ.

Несмотря на гарантии безопасности, в 12:18 члены патруля СММ, стоявших рядом со своими транспортными средствами, услышали пять выстрелов из стрелкового оружия примерно в 200 м на северо-запад, а затем звуки пуль, летевших где-то в 10 метров от их голов.

Потом они услышали и увидели, как пули попадают по меньшей мере в одно дерево где-то в 5-10 м к юго-востоку от позиции СММ.

Три члена патруля СММ легли на землю, а затем спрятались в автомобиле. Они видели, что сотрудники Луганской водной компании спрятались за трактор.

В 12:20 патруль СММ и сотрудники Луганской водной компании уехали из того района.

Ранений никто не получил, имущество не повреждено.

Патруль СММ благополучно вернулся на свою базу в Кадиевке (бывший Стаханов, неподконтрольный правительству).