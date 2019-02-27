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В Киеве горит историческое здание

Среда, 27 февраля 2019, 09:24

В столице горит отселенное историческое здание по улице Сечевых Стрельцов, 91.

Об этом сообщила экс-депутат Киевсовета, активистка Елена Терещенко в Facebook.

"Горит уникальный исторический дом (второй раз за последние дни!!!)... Многострадальный дом на улице Сечевых Стрельцов, 91 авторства архитектора И. Николаева", - написала она.

Терещенко добавила, что активисты многократно останавливали его уничтожение неизвестными лицами, несколько раз он горел, но поджоги расследованы не были.

"Под нашим давлением прокуратура отобрала его у аферистов, которые противоправно им завладели и пытались продать... Планировали возведение на его месте и месте кинотеатра "Киевская Русь" очередного многоэтажного монстра!", - написала экс-депутат Киевсовета.

Украинская правда

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Темы: Киевнедвижимостьпожар
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