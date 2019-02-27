Янукович отмыл через Swedbank 3,6 млн долларов – СМИ

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Среда, 27 февраля 2019, 10:55

Беглый президент Виктор Янукович, заочно приговоренный в Украине к 13 годам заключения, использовал для вывода денег из Украины шведский Swedbank.

Как сообщило в рамках своего масштабного расследования об отмывании денег шведское телевидение SVT, Янукович вывел при помощи банка не менее 34 млн шведских крон (3,6 млн долларов).

Янукович использовал счет Swedbank в Литве, чтобы отмывать средства через шведского кредитора в 2011 году. Деньги переводились через офшорную компанию Vega Holding Limited, имевшую счет в Swedbank.

Высокопоставленный правительственный источник в Киеве подтвердил SVT, что Vega Holding Limited - это компания, которую Янукович использовал для вывода "грязных" денег. 

По словам украинского прокурора Андрея Радионова, деньги, скорее всего, были получены от взятки, замаскированной под договор о написании книги. "34 миллиона крон отправлено якобы от книгоиздателя, но Янукович никогда не напишет книгу - основа для договора была мошеннической", - отмечает телекомпания.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении SVT, банку стало известно о "бизнесе" Януковича в 2017 году, когда украинская власть направила запрос.

Помимо "гонорара", через счет компании Януковича в Swedbank в период между 2007 и 2013 годами было переведено 170 млн крон (18,2 млн долларов). Однако деталями этих сделок телекомпания не обладает.

Один из крупнейших банков Швеции, Swedbank, годами был задействован в схеме масштабного отмывания денег, заявляет шведский телевещатель SVT. 

Европейская правда 

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Темы: Янукович деньги Швеция


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