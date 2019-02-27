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Под Сумами схватили банду, которая выкачивала нефть из государственных нефтепроводов

Среда, 27 февраля 2019, 10:04

В Сумской области задержали организованную группу из 5 человек, которая похищала государственную нефть прямо из нефтепровода и реализовывала коммерческим структурам.

Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что пятеро жителей Полтавской и Сумской областей систематически похищали нефть из нефтепроводов в Ахтырском районе.

"Злоумышленники осуществляли несанкционированные врезы в нефтепроводы и, используя специальное оборудование, перекачивали похищенную продукцию в автоцистерны", - говорится в сообщении.

Затем, похищенное сырье доставляли на частные предприятия в другие регионы, где реализовывали коммерческим структурам для переработки. 

 

Стоимость похищенного только с начала 2019 года составляет почти 100 тысяч гривен.

Сообщается, что в ходе санкционированных обысков по месту жительства участников группировки правоохранители изъяли средства связи, поддельные автомобильные номера и орудия для "врезов".

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 292 УК (повреждение объектов магистральных нефти-, газо- нефтепродуктопроводов) организатору схемы сообщили о подозрении в совершении преступления. 

 

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения другим фигурантам дела.

Украинская правда
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