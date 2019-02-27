Социологи узнали, что россияне думают о выборах в Украине

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Среда, 27 февраля 2019, 11:08

59% россиян считают, что после президентских выборов в Украине отношения между двумя странами не изменятся. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Еще 13% респондентов позитивно смотрят на ситуацию, утверждая, что отношения между Россией и Украиной после проведения выборов улучшатся. Об ухудшении отношений говорят 8% опрошенных.

Отмечается, что о предстоящих выборах президента Украины слышали 79% россиян (в том числе 18% внимательно следят за гонкой), 20% – не слышали.

"В российском обществе преобладает мнение, результаты выборов будут сфальсифицированы властями Украины (68%) и не будут соответствовать реальной воле народа", - отмечают российские социологи.

12% опрошенных полагает, что возможны незначительные нарушения, которые не окажут существенного влияния на общий результат, и только 3% респондентов считают, что выборы в целом пройдут честно.  

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 Росcия опрос


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