Тепло, холод и снова тепло: украинцев ждут температурные качели

В ближайшее время в Украине потеплеет, затем температура упадет, а потом снова повысится.

Такой прогноз делает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Завершение зимы в Украине будет представительным. И снег, и дождь, и сильный ветер, и холод, и +12 градусов. Будут все, господин председатель, господин писарь, важные все люди...", - шутит она.

По словам Диденко, мокрый снег будет идти в результате деятельности северного циклона в восточных областях и на севере Украины. Иногда он будет меняться дождем, в зависимости от температуры воздуха. На остальной территории сухо с прояснениями или облачно.

"Западный ветер ожидается порывистый, местами сильный, со штормовыми порывами. Будьте осторожны под крышами домов и не оставляйте легкие вазоны или тяжелое шелковое белье на открытых балконах - может сорвать", - предупреждает синоптик.

По ее данным, в четверг, 28 февраля, теплее будет на западе - 7-12°, холодное - на востоке, а также в Сумской и Запорожской областях - 0-3° тепла. В большинстве областей ожидается 3-8° выше нуля.

В Киеве, говорит Диденко, сначала сухо, однако днем увеличится облачность, а вечером появятся дождь с мокрым снегом. Днем 5-7° тепла.

В пятницу и на выходных, 1-3 февраля, по ее прогнозу, будет наблюдаться кратковременное похолодание, но в понедельник, 4 февраля, снова потеплеет.