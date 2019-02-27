Разведчики РФ в аннексированном Крыму учились работать в "тылу противника"

Российские разведчики потренировались выполнять задания в тылу "условного противника" на полигоне Черноморского флота в оккупированном Российской Федерацией Крыму.

Об этом 27 февраля сообщается на сайте Минобороны РФ.

"В рамках учения разведчики совершили марш в район приземления вертолёта на бронетранспортерах БТР-82А по пересеченной холмистой местности с преодолением препятствий", - говорится в сообщении ведомства.

Затем подразделение оккупантов выполнило "посадку в вертолёт, перелёт в район высадки на максимально низкой высоте и десантирование наземным способом в тыл условного противника".

Также сообщается, что далее россияне провели учение по действиям в тылу противника.

"Разведчики организовали засаду по маршруту движения цели, произвели подрыв и остановку "вражеской" военной техники. Захватив необходимые документы, бойцы разведподразделения уничтожили технику и без потерь вернулись в пункт дислокации", - написали в пресс-службе россиян.

Напомним: