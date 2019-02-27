Разведчики РФ в аннексированном Крыму учились работать в "тылу противника"
Российские разведчики потренировались выполнять задания в тылу "условного противника" на полигоне Черноморского флота в оккупированном Российской Федерацией Крыму.
Об этом 27 февраля сообщается на сайте Минобороны РФ.
"В рамках учения разведчики совершили марш в район приземления вертолёта на бронетранспортерах БТР-82А по пересеченной холмистой местности с преодолением препятствий", - говорится в сообщении ведомства.
Затем подразделение оккупантов выполнило "посадку в вертолёт, перелёт в район высадки на максимально низкой высоте и десантирование наземным способом в тыл условного противника".
Также сообщается, что далее россияне провели учение по действиям в тылу противника.
"Разведчики организовали засаду по маршруту движения цели, произвели подрыв и остановку "вражеской" военной техники. Захватив необходимые документы, бойцы разведподразделения уничтожили технику и без потерь вернулись в пункт дислокации", - написали в пресс-службе россиян.
Напомним:
- Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году.
- Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.
- Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной.
- Против РФ были введены экономические санкции.