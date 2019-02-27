Разведчики РФ в аннексированном Крыму учились работать в "тылу противника"

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Среда, 27 февраля 2019, 13:31

Российские разведчики потренировались выполнять задания в тылу "условного противника" на полигоне Черноморского флота в оккупированном Российской Федерацией Крыму.

Об этом 27 февраля сообщается на сайте Минобороны РФ.

"В рамках учения разведчики совершили марш в район приземления вертолёта на бронетранспортерах БТР-82А по пересеченной холмистой местности с преодолением препятствий", - говорится в сообщении ведомства.

Затем подразделение оккупантов выполнило "посадку в вертолёт, перелёт в район высадки на максимально низкой высоте и десантирование наземным способом в тыл условного противника".

Также сообщается, что далее россияне провели учение по действиям в тылу противника. 

 

"Разведчики организовали засаду по маршруту движения цели, произвели подрыв и остановку "вражеской" военной техники. Захватив необходимые документы, бойцы разведподразделения уничтожили технику и без потерь вернулись в пункт дислокации", - написали в пресс-службе россиян.

Напомним:

  • Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году.
  • Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.
  • Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной.
  • Против РФ были введены экономические санкции.

Украинская правда

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Темы: Крым оккупация Росcия Украина


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