В аэропорту "Жуляны" ищут взрывчатку, людей эвакуировали
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Среда, 27 февраля 2019, 16:22
Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского эвакуируют из-за анонимного сообщения о минировании.
Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба аэропорта.
"В настоящее время идет эвакуация пассажиров из терминалов", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что на место выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа, которые обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию.
В службе аэропорта утверждают, что получили информацию о минировании на электронную почту около 14 часов 55 минут.
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Украинская правда
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