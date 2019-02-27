В аэропорту "Жуляны" искали взрывчатку, людей эвакуировали
Среда, 27 февраля 2019, 16:16
Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании.
Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба аэропорта.
"В настоящее время идет эвакуация пассажиров из терминалов", - отметили в ведомстве.
После сообщения о минировании людей из терминалов аэропорта эвакуировали.
Позже стало известно, что в 16:30 аэропорт "Киев" возобновил работу.
Отмечается, что никаких взрывоопасных предметов не было найдено.
Сейчас уже возобновили регистрацию на рейсы.
На место выезжали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа, которые обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию.
В службе аэропорта утверждают, что получили информацию о минировании на электронную почту около 14 часов 55 минут.
Украинская правда