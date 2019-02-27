Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании.

Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба аэропорта.

"В настоящее время идет эвакуация пассажиров из терминалов", - отметили в ведомстве.

После сообщения о минировании людей из терминалов аэропорта эвакуировали.

Позже стало известно, что в 16:30 аэропорт "Киев" возобновил работу.

Отмечается, что никаких взрывоопасных предметов не было найдено.

Сейчас уже возобновили регистрацию на рейсы.

На место выезжали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа, которые обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию.

В службе аэропорта утверждают, что получили информацию о минировании на электронную почту около 14 часов 55 минут.