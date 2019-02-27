В аэропорту "Жуляны" ищут взрывчатку, людей эвакуировали

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Среда, 27 февраля 2019, 16:22

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского эвакуируют из-за анонимного сообщения о минировании.

Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба аэропорта.

"В настоящее время идет эвакуация пассажиров из терминалов", - отметили в ведомстве.

 

Сообщается, что на место выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа, которые обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию.

В службе аэропорта утверждают, что получили информацию о минировании на электронную почту около 14 часов 55 минут.

 

Дополняется...

Украинская правда

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Темы: аэропорт Киев


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