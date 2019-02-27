Украина подписала протокол с РФ о рыбалке в Азовском море

Госрыбагентство направило России протокол о вылове рыбы украинскими рыбаками в Азовском море.

Об этом сообщается на сайте Государственного агентства рыбного хозяйства.

Отмечается, что в октябре 2018 года Госрыбагентство провело XXX сессию Российско-Украинской Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Эта комиссия является совместным органом, созданным в целях координации деятельности сторон по сохранению, воспроизводству и оптимальному использованию водных живых биоресурсов и управления ими.

Во время проведения заседания комиссии агентство провело 5 межведомственных совещаний, в ходе которых "выразили позицию о необходимости в рамках действующей нормативно-правовой базы вступления в переговорный процесс".

Однако, тогда работа Комиссии не была завершена, в результате чего протокол XXX сессии Комиссии не подписали.

Как объясняют в Госрыбагентстве, из-за неподписания протокола в комиссии отсутствуют правовые основания для установления лимитов вылова рыбы на 2019 год и нормативного основания для осуществления украинскими рыбаками промысла в бассейне Азовского моря.

"Следовательно, при отсутствии протокола Комиссии, украинские рыбаки не могут законно ловить водные биоресурсы в этом водоеме", - отмечают в ведомстве.

"После длительных консультаций с соответствующими органами исполнительной властью, было решено направить Протокол подписи российской стороне по дипломатическим каналам для того, чтобы украинские рыбаки смогли и в дальнейшем осуществлять вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля", - сообщил председатель Госрыбагентства Ярослав Белов.

По его словам, направленный на подпись Протокол предоставляет ряд преимуществ для Украины.

"Одно из таких - распределение квоты вылова бычка в объеме 9 тыс. тонн для Украины и 6 тыс. тонн для РФ. Кроме того, Протоколом оговорен вопрос передачи задержанных рыбаков той стороне, гражданству которой они принадлежат. Это должно способствовать увеличению уровня безопасности украинских рыбаков в ходе осуществления ими хозяйственной деятельности. Протокол подписан по дипломатическим каналам", - добавил Белов.

Напомним: