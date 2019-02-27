Украина подписала протокол с РФ о рыбалке в Азовском море

2188 просмотров
Среда, 27 февраля 2019, 23:43

Госрыбагентство направило России протокол о вылове рыбы украинскими рыбаками в Азовском море.

Об этом сообщается на сайте Государственного агентства рыбного хозяйства.

Отмечается, что в октябре 2018 года Госрыбагентство провело XXX сессию Российско-Украинской Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Эта комиссия является совместным органом, созданным в целях координации деятельности сторон по сохранению, воспроизводству и оптимальному использованию водных живых биоресурсов и управления ими.

Во время проведения заседания комиссии агентство провело 5 межведомственных совещаний, в ходе которых "выразили позицию о необходимости в рамках действующей нормативно-правовой базы вступления в переговорный процесс".

Однако, тогда работа Комиссии не была завершена, в результате чего протокол XXX сессии Комиссии не подписали.

Как объясняют в Госрыбагентстве, из-за неподписания протокола в комиссии отсутствуют правовые основания для установления лимитов вылова рыбы на 2019 год и нормативного основания для осуществления украинскими рыбаками промысла в бассейне Азовского моря.

"Следовательно, при отсутствии протокола Комиссии, украинские рыбаки не могут законно ловить водные биоресурсы в этом водоеме", - отмечают в ведомстве.

"После длительных консультаций с соответствующими органами исполнительной властью, было решено направить Протокол подписи российской стороне по дипломатическим каналам для того, чтобы украинские рыбаки смогли и в дальнейшем осуществлять вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля", - сообщил председатель Госрыбагентства Ярослав Белов.

По его словам, направленный на подпись Протокол предоставляет ряд преимуществ для Украины.

"Одно из таких - распределение квоты вылова бычка в объеме 9 тыс. тонн для Украины и 6 тыс. тонн для РФ. Кроме того, Протоколом оговорен вопрос передачи задержанных рыбаков той стороне, гражданству которой они принадлежат. Это должно способствовать увеличению уровня безопасности украинских рыбаков в ходе осуществления ими хозяйственной деятельности. Протокол подписан по дипломатическим каналам", - добавил Белов.

Напомним:

  • В декабре 2018 года в Госрыбагентстве заявляли, что украинские рыбаки со следующего года не смогут осуществлять деятельность в Азовском море без Протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства по распределению квот на вылов рыбы на 2019 год.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия Азовское море


powered by lun.ua
По теме
США: Мир не забыл циничную ложь РФ для оправдания агрессии и аннексии Крыма 27 февраля 2019, 20:46
Почти четверть украинцев до сих пор хотят в Таможенный союз 27 февраля 2019, 14:53
За Поклонскую заступился муж: говорит, она защищала гамадрилов 27 февраля 2019, 14:42
Все новости
Главные новости
Украина подписала протокол с РФ о рыбалке в Азовском море
Экс-адвокат Трампа Коэн: Президент расист, аферист и мошенник
Новости дня: Незаконное обогащение - да, Евровидение - нет
Конфликт в Одесском медвузе: Кабмин уже второй раз создал медуниверситет - Минздрав
Все новости
18+

6 мест, где научат секса: в Киеве и не только

семья

Как спят родители после рождения ребенка

исследование

Сколько литров мочи в воде публичных бассейнов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів