Стало известно, как работает агитационная "сетка" Порошенко

За кандидата в президенты Петра Порошенко уже агитирует 60 тысяч человек, в ближайшее время в "сетку", которая призывает голосовать на выборах 31 марта за действующего главу государства, планируют привлечь 100 тысяч человек.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "МАГи и ролевые игры. Как работают избирательная "пирамида" Тимошенко и "сетка" Порошенко.

"Мы создали беспрецедентную модель агитаторов. Всех их мы можем отслеживать онлайн в режиме реального времени. Только на сегодняшний день их 60 тысяч, планируем привлечь до 100 тысяч по всей стране", - хвастался на закрытой встрече с журналистами высокопоставленный член штаба Петра Алексеевича.

Кроме того, в распоряжении УП есть документы, в которых подробно описан план функционирования агитаторов Порошенко.

"Это разветвленная сеть избирательных проектов, которая охватывает скрупулезную работу по районным центрам, маленьких городках и селах", - говорится в статье.

Отмечается, что работа региональных штабов, которые начали действовать еще в декабре 2018 года, разделена на три части: поле (люди, которые отвечают за прямую работу с электоратом, волонтеры-агитаторы), защита результатов (юристы, наблюдатели, члены комиссий, завхозы, IT-администраторы, служба безопасности) и работа с базой данных сторонников, которую собирают агитаторы и отправляют в штабы.

Перед выходом в поле каждый агитатор должен пройти "некий курс порохобота" – обучение и мотивационный инструктаж.

Волонтеры задействованы в нескольких проектах.

Первый – "Точка агитации" – это работа палатках в населенных пунктах, где проживает более 10 тысяч человек. В каждой палатке работает по 2 агитаторы в режиме 7 дней в неделю по 4 часа в день. Они раздают агитационные газеты, буклеты, призывающие поддерживать Порошенко. Отдельная задача "волонтеров" – сформировать базу данных избирателей кандидата.

Проект №2 "Мобильные агитационные группы"– это брендированные микроавтобусы, в которых ездят по 18 агитаторов. 12 из них работают, шестеро – для резерва. Проект рассчитан только на сельскую местность.

Формат работы таков: микроавтобус останавливается в самом людном месте в селе, включает аудио-агитацию. Два агитатора работают рядом с авто – раздают газеты и буклеты. А десять других попарно обходят дома с агитационной продукцией и собирают подписи в поддержку инициатив президента. Норма одного агитатора – четыре подписи в день.

Проект №3 "От двери до двери" – это агитационная работа "волонтеров" по месту жительства. У этого проекта сразу несколько задач: поиск лояльных избирателей и формирование базы данных сторонников Порошенко; фиксация противников кандидата; мобилизация сторонников в день голосования.

"Кампания "от двери до двери" имеет целую иерархию агитаторов: бригадир контролирует десять старших "волонтеров" – старший "волонтер" контролирует десять простых "волонтеров".

"Каждый агитатор закрепляется за территориальными секторами с населением ориентировочно 500 избирателей в пределах одного участка, все полученные ими данные передаются в базу в штабах", - отмечают журналисты.

Подробнее читайте в статье: "МАГи и ролевые игры. Как работают избирательная "пирамида" Тимошенко и "сетка" Порошенко"