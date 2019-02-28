Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Весна ворвется в Украину мокрым снегом

Четверг, 28 февраля 2019, 11:12

Весна начнется вторжением в Украину новой порции холодного воздуха из Скандинавии, которое будет сопровождаться усилением ветра.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в четврг "Интерфакс-Украина".

По данным синоптиков, 1 марта ожидается небольшой мокрый снег, на юге Украины с дождем, лишь днем в западных областях без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток 0-5° тепла (днем на юге и на Закарпатье 5-10° тепла).

В Киеве в пятницу – небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 1 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 11,6 градусов выше ноля в 1989 году, а самая низкая - ночью на отметке 18,5 градусов мороза в 1985 году.

В субботу в Украине осадков не ожидается, лишь в восточной части страны местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в Закарпатской и Одесской областях до 5° тепла.

В Киеве 2 марта – без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
На Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
Все новости...
Реклама: