Весна ворвется в Украину мокрым снегом

Весна начнется вторжением в Украину новой порции холодного воздуха из Скандинавии, которое будет сопровождаться усилением ветра.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в четврг "Интерфакс-Украина".

По данным синоптиков, 1 марта ожидается небольшой мокрый снег, на юге Украины с дождем, лишь днем в западных областях без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток 0-5° тепла (днем на юге и на Закарпатье 5-10° тепла).

В Киеве в пятницу – небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 1 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 11,6 градусов выше ноля в 1989 году, а самая низкая - ночью на отметке 18,5 градусов мороза в 1985 году.

В субботу в Украине осадков не ожидается, лишь в восточной части страны местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в Закарпатской и Одесской областях до 5° тепла.

В Киеве 2 марта – без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.