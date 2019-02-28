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Украина перестроила систему обороны морских рубежей – пограничники

Четверг, 28 февраля 2019, 11:36

Из-за агрессии России в Азовском и Черном морях Госпогранслужба перестроила систему охраны и обороны морских границ.

Об этом заявил на брифинге помощник главы ГПСУ Олег Слободян, передает "Укринформ".

"В связи с новым витком агрессии России в Азовском и Черном морях Госпогранслужба Украины вынуждена была перестроить систему охраны и обороны морских рубежей, а также усилить морскую составляющую своей деятельности", - сказал он.

Слободян подчеркнул, что в прошлом году, в частности, развернуто Региональное управление морской охраны. Все морские подразделения - от Дуная до Азова - теперь выведены под одно командование в рамках совместного плана со штабом ООС и ВМС ВСУ Украины.

Кроме того, говорит он, происходит увеличение количества отделов специальных действий на воде, их комплектование и обучение персонала, реорганизация существующих подразделений и тому подобное.

По словам Слободяна, на прошлой неделе на правительственном уровне поддержана и реализована инициативу администрации ГПСУ о создании еще одного отряда морской охраны в Измаиле Одесской области.

Он также отметил, что уже в этом году корабли Госпогранслужбы совершили более 30 выходов в море, осмотрели 20 судов, отработали около 10 боевых упражнений и более 60 тактических задач.

Кроме того, он сообщил об изучении специалистами ведомства различных проектов патрульных кораблей среднего класса, находящихся на вооружении стран с развитой системой охраны морских границ.

Отдельно Слободян акцентировал внимание на мероприятиях по совершенствованию системы освещения надводной обстановки.

"Это касается и побережья Азовского моря, где в настоящее время на 5 постах технического наблюдения уже установлены 5 новых пограничных башен и модулей для несения службы. Уже в этом году на этих объектах планируется установить современные радиолокационные комплексы и системы видеонаблюдения. Это позволит пограничникам эффективно наблюдать за надводной обстановкой и своевременно обнаруживать цели на больших расстояниях. Так маленькая цель (катер, лодка) при благоприятных погодных условиях может быть обнаружена на расстоянии до 12 миль", - сказал он.

Темы: Пограничная службаЧерное мореармияАзовское море
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