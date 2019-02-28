Взрыв авто произошел в Киеве на Оболони – пострадал водитель

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Четверг, 28 февраля 2019, 13:47

В Оболонском районе Киева на проспекте Героев Сталинграда, 28, произошел взрыв автомобиля Audi.

"Киев оперативный" пишет, что по предварительной информации кто-то подбросил гранату в автомобиль.

Киевская полиция информирует, что около 11 часов по спецлинии 102 поступило сообщение о взрыве автомобиля на проспекте Героев Сталинграда.

Предварительно установлено, что взорвался автомобиль "Ауди", припаркованный у дома на проспекте Героев Сталинграда.

"В результате водитель машины получил незначительные телесные повреждения, его осмотрели врачи, от госпитализации пострадавший отказался", – информирует полиция.

Также поврежден расположенная рядом машина.

 

Никто из прохожих не пострадал.

Инцидент зарегистрирован, решается вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на убийство.

Причину взрыва полиция пока не называет.

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Темы: взрыв Киев


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