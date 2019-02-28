Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Взрыв авто произошел в Киеве на Оболони – пострадал водитель

Четверг, 28 февраля 2019, 12:47

В Оболонском районе Киева на проспекте Героев Сталинграда, 28, произошел взрыв автомобиля Audi.

"Киев оперативный" пишет, что по предварительной информации кто-то подбросил гранату в автомобиль.

Киевская полиция информирует, что около 11 часов по спецлинии 102 поступило сообщение о взрыве автомобиля на проспекте Героев Сталинграда.

Предварительно установлено, что взорвался автомобиль "Ауди", припаркованный у дома на проспекте Героев Сталинграда.

"В результате водитель машины получил незначительные телесные повреждения, его осмотрели врачи, от госпитализации пострадавший отказался", – информирует полиция.

Также повреждена расположенная рядом машина.

 

Никто из прохожих не пострадал.

Инцидент зарегистрирован, решается вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на убийство.

Причину взрыва полиция пока не называет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: взрывКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
взрыв
Враг бил по пограничью Сумщины, более 100 взрывов за сутки
Блоки ЗАЭС охлаждены почти год, риски для населения минимальны – сотрудник станции
Львов атаковали "Калибрами": 7 из 10 ракет сбили − ВС
Последние новости
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
На Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
Все новости...
Реклама: