ЕС не будет наказывать украинцев за решение Конституционного суда – МИД

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Четверг, 28 февраля 2019, 13:51

Европейский союз не собирается применять к Украине никаких наказаний в святи с решением Конституционного суда об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерины Зеленко на брифинге в Киеве. 

"Европейский союз не будет наказывать украинцев за упомянутое решение Конституционного суда, ведь именно для украинских граждан в первую очередь важно, чтобы мы и дальше продвигались в направлении европейских и евроатлантических институтов. В то же время, такое решение, безусловно, означает необходимость поиска путей из этой ситуации, президент уже подал соответствующий законопроект", - сказала Зеленко.

Она заверила, что МИД со своей стороны будет делать все, чтобы найти оптимальное решение и не допустить ущерба для интересов украинских граждан.

"Мы все понимаем, что на карту поставлен наш европейский шанс и мы не можем его упустить", - добавила пресс-секретарь.

Напомним:

  • 28 февраля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Киеве заявил, что в Евросоюзе обеспокоены решением КСУ и намерены детально его изучить.
  • 26 февраля Конституционный суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
  • Эти аргументы опровергает антикоррупционная инициатива EUACI - крупнейшая программа технической помощи ЕС в борьбе с коррупцией в Украине. Она опубликовала заключение о конституционности статьи о незаконном обогащении.

Европейская правда

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Темы: ЕС МИД Конституция скандал


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