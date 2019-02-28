В РФ военному дали 10 лет колонии за "шпионаж" для Украины

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Четверг, 28 февраля 2019, 15:22

В России военнослужащего Черноморского флота и его гражданскую супругу осудили на 10 и 9 лет колонии, соответственно, за "шпионаж" в пользу Украины.

Об этом 28 февраля пишет российское издание ТАСС, со ссылкой на ФСБ.

"28 февраля 2019 года Северо-Кавказским окружным военным судом признаны виновными в совершении государственной измены (ст. 275 УК России) в форме выдачи государственной тайны гражданин РФ, военнослужащий Черноморского флота майор Долгополов Д. А. и его сожительница, гражданка РФ Сухоносова А. С. - в форме шпионажа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Долгополова приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Сухоносову - к лишению свободы сроком на 9 лет в колонии общего режима.

В РФ утверждают, что мужчина работал на военную разведку минобороны Украины. 

"Установлено, что Сухоносова, будучи завербованной сотрудником главного управления разведки минобороны Украины полковником Игорем Клименком, привлекла Долгополова к конфиденциальному сотрудничеству с украинской спецслужбой за денежное вознаграждение", - пишут в РФ.

В ФСБ считают, что пара "собирала и передавала в спецслужбу Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота, утечка которых могла нанести ущерб обороноспособности РФ.

Пару задержали в сентябре 2018 года в Симферополе.

Сообщается, что они "признали вину и раскаялись в содеянном".

Напомним:

  • Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году.
  • Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.
  • Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной.
  • Против РФ были введены экономические санкции.

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Темы: Росcия


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