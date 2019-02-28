В Швеции задержали еще одного подозреваемого в шпионаже на Россию

Полиция безопасности Швеции при поддержке обычной полиции в среду задержала второго подозреваемого в работе на российскую разведку.

Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

"Его задержали и сейчас допрашивают", - сообщил пресс-секретарь Полиции безопасности Габриэль Вернстедт.

Полиция безопасности утверждает, что задержание не связано с другим делом, когда подозреваемого задержали во время общения с агентом российской разведки.

По данным шведских СМИ, второй подозреваемый осуществлял незаконную деятельность с 10 апреля по 30 сентября 2018 года.

Дополнительной информации о задержании не предоставляется учитывая тайну следствия.

Европейская правда