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Украина может отменить безвиз с Израилем – МИД

Четверг, 28 февраля 2019, 14:56
Украина может отменить безвиз с Израилем – МИД

Министерство иностранных дел Украины не исключает отмены безвизового режима с Израилем, если на границе этой страны будут ситематично нарушаться права украинских туристов.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко на пресс-конференции в Киеве, пишет "Европейская правда".

Она напомнила, что 15 февраля в аэропорту "Борисполь" 35 гражданам Израиля отказали во въезде на территорию Украины из-за отсутствия достаточных средств или неподтвержденной цели визита. В свою очередь Израиль в знак протеста задержал целый самолет из Украины с 140 украинскими гражданами.

"В дальнейшем мы будем оценивать масштаб и характер нарушений прав украинцев зарубежом и степень готовности стран бороться со случаями нарушения законодательства", - сказала Зеленко..

"В случае, если иностранные правительства не будут должным образом относится к борьбе с нелегальным наймом и приемом на работу украинских граждан, если права украинских туристов и путешествующих будут систематически нарушаться, мы будем пересматривать условия поездок граждан, в том числе и целесообразности сохранения безвизового режима для граждан тех стран, где права наших соотечественников систематически нарушаются", - отметила она.

Она также сообщила, что МИД передал ноту Израиля, в которой указано, что защита прав граждан Украины, в том числе при краткосрочных поездках и длительном проживании за границей, является приоритетом для министерства и украинских властей.

"Мы интенсифицировали сотрудничество с нашими израильскими партнерами с целью осуществления более глубокого мониторинга ситуации с обеспечением прав украинцев, путешествующих в Израиль...Проблема является системной и ее нужно решать на уровне межведомственного сотрудничества", - сказала Зеленко.

В последнее время в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве участились случаи задержания украинских граждан, некоторых из них долго допрашивают о цели визита, некоторых после этого отправляют домой.

По заявлению МВД Израиля, подобная практика объясняется увеличением числа нелегальных мигрантов из Украины.

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Темы: Израиль
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