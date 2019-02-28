В Украине впервые больного ребенка эвакуировали спецсамолетом

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Четверг, 28 февраля 2019, 16:47

Центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Донецкой области и Киева вместе с другими спецслужбами впервые провели аэромедицинскую эвакуацию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что 27 февраля ребенка в тяжелом состоянии транспортировали из Краматорска в Киев специализированным самолетом.

 
фото Минздрава
 
фото Минздрава

По данным Минздрава, девочку 2006 года рождения доставили из областного отделения нейрохирургии больницы города Лиман Донецкой области к аэродрому Краматорска.

 
фото Минздрава
 
фото Минздрава

"Врач-анестезиолог и фельдшер сопровождали ребенка в аэропорт в Киеве. Для дальнейшего лечения бригада экстренной медицинской помощи в сопровождении патрульной полиции доставила ребенка в институт нейрохирургии им. академика А.П. Ромоданова НАМН Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас девочка находится в отделении интенсивной терапии и анестезиологии института, ее готовят к операции.

"Это первая аэромедицинская эвакуация - пример скоординированной работы Центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, участников Операции объединенных сил", - заявили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что эвакуация состоялась при поддержке волонтеров и активистов.

Украинская правда

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Темы: Минздрав ГСЧС авиа


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