Богатства кандидатов оценили в 2,2 миллиарда, треть из них – у Порошенко

Активисты оценили денежные доходы 44 кандидатов в президенты в 2,23 миллиарда гривен, 37% от этой суммы - это активы действующего президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в расследовании движения Чесно.

По словам активистов, они проанализировали декларации претендентов на главный пост страны за 2017 год, поскольку финансовые отчеты за прошлый год еще не подавались.

Согласно анализу, общая сумма денежных активов кандидатов достигает 2,23 млрд грн, доходов – 129,58 млн грн, больше всего – у Порошенко (828,18 млн) и внефракционного нардепа-мажоритарщика Юрия Деревянко (445,49 млн), которого выдвинула партия "Воля".

По данным Чесно, наибольший доход в 2017 году получил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Большую его часть - около 16 млн грн - составила продажа недвижимости. Порошенко заработал на 4 миллиона меньше.

Среди женщин самой богатой оказалась народный депутат Ольга Богомолец ("Блок Петра Порошенко"), которая баллотировалась в президенты и в 2014 году. Ее доходы за 2017 год достигли 8,32 млн грн, из которых значительную часть она получила от предоставления в аренду собственной недвижимости, в том числе от Посольства США в Украине - за помещение на улице Сикорского.

А вот лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко своим финансовым успехом обязана преимущественно мужу.

У экс-журналистки Юлии Литвиненко наименьшие доходы. Но, судя по всему, она и не ведет агитации на улицах. Впрочем, проявляет высокую активность в соцсетях: ее страница, созданная 13 января 2019 года, набрала уже 48 тысяч лайков.

При этом расследование установило, что 13 кандидатов по итогам 2017 года не имели достаточного количества денежных активов и доходов, а следовательно, не могли внести залог в 2,5 млн грн из собственных средств для участия в выборах.

Роман Бессмертный, например, просил средства в соцсетях, кандидат от "Свободы" Руслан Кошулинский заявил, что деньги на залог ему дала партия, а экс-журналист Дмитрий Гнап собирал деньги краудфандингом.

Никаких денежных активов за 2017 год не задекларировали двое нардепов-мажоритарщиков - Сергей Каплин с Полтавщины, представитель "Блока Петра Порошенко", и внефракционный народный депутат Юрий Тимошенко из Ивано-Франковской области. А доходы не указали в своей декларации кандидаты Александр Ващенко и Василий Журавлев.