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Епифаний: РПЦ в Украине является последним форпостом Путина

Воскресенье, 3 февраля 2019, 04:56
Епифаний: РПЦ в Украине является последним форпостом Путина

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний оценил нынешнее влияние Русской православной церкви и подчиненных ей структур в Украине. По словам митрополита, РПЦ является последним каналом влияния президента РФ Владимира Путина в Украину.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"РПЦ в Украине является последним форпостом Путина. Потому что церковь проникает глубоко в души православных украинцев. И мы это реально видим, насколько церковь зомбирует их в этом направлении", - подчеркнул Епифаний.

"Есть много тех, которые сейчас практически понимают, но и до конца не осознают, что на самом деле случилось. Они убеждены, что то, что произошло, то это произошло в неканонический способ, Вселенский патриарх сделал это неправильно, он не имел права и так далее..

К этому времени что мы слышали? Опять же: этого не произойдет, томоса не будет, автокефалию Константинополь не предоставит. А после этого мы слышим снова, что да, Константинополь признал, но все же давайте подождем, пока другие православные церкви признают ", - отметил предстоятель ПЦУ.

Митрополит выразил надежду, что когда православные украинцы объединятся в единой поместной церкви, это ускорит завершение войны на Донбассе и деоккупацию Крыма.

"То есть РПЦ имеет большое влияние. И мы верим в то, что когда мы объединимся, все православные украинцы, в единой поместной православной церкви, завершится война на Донбассе и Крым будет возвращен Украине.

Потому что Путин потеряет здесь, в Украине, ту поддержку, которую он имел до этого времени. Потому что если бы он не имел этой поддержки, то не было бы войны на Донбассе. Но все же, к сожалению, эта поддержка есть.

И поэтому мы постепенно будем утверждаться уже как единая церковь, признанная, каноническая в Украине. И постепенно Россия будет терять это влияние именно через души православных украинцев здесь", - добавил он.

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Темы: ЕпифанийцерковьПравославная Церковь Украины
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