В Софии Киевской началась интронизация Предстоятеля ПЦУ Епифания
В Софии Киевской проходит литургия и интронизация Предстоятеля Православной Церкви Украины митрополита Епифания.
Участие в интронизации принимают представители духовенства - Константинопольского патриархата, поместных церквей, а также представители украинской власти, в частности президент Украины Петр Порошенко с супругой, и верующие.
На Софийской площади дежурит полиция, часть площади возле Софийского собора отделена металлическим заграждением.
Церемония интронизации Епифания проходит в его день рождения - 3 февраля ему исполняется 40 лет.
В своем поздравлении митрополиту президент Петр Порошенко отметил, что для Епифания "создание независимой церкви и получения Томоса - только начало на долгом пути объединения и служения, однако он, несомненно, пройдет этот путь достойно".
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Напомним:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви – и 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.
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