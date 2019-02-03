Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Софии Киевской проходит интронизация Предстоятеля ПЦУ Епифания

Воскресенье, 3 февраля 2019, 08:18
В Софии Киевской проходит интронизация Предстоятеля ПЦУ Епифания

В Софии Киевской проходит литургия и интронизация Предстоятеля Православной Церкви Украины митрополита Епифания.

Участие в интронизации принимают представители духовенства - Константинопольского патриархата, поместных церквей, а также представители украинской власти, в частности президент Украины Петр Порошенко с супругой, и верующие.

Также на интронизации присутствуют политики Юлия Тимошенко и Андрей Садовой.

 
 
 
 
Фото николая Лазаренко
Церемония интронизации завершена, в Софии продолжается литургия
Церемония интронизации завершена, в Софии продолжается богослужение

На Софийской площади дежурит полиция, часть площади возле Софийского собора отделена металлическим заграждением. 

Церемония интронизации Епифания проходит в его день рождения - 3 февраля ему исполняется 40 лет.

В своем поздравлении митрополиту президент Петр Порошенко отметил, что для Епифания "создание независимой церкви и получения Томоса - только начало на долгом пути объединения и служения, однако он, несомненно, пройдет этот путь достойно".

Читайте также:

Автокефалия Православной церкви Украины: как это было

Напомним:

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Православная Церковь УкраиныЕпифанийКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Православная Церковь Украины
Хулиганство и злостное неповиновение: на Киевщине во время перехода из УПЦ МП в ПЦУ возник конфликт
В Киево-Печерской лавре пасхальные службы провели и ПЦУ, и УПЦ МП
Епифаний открестился от политического влияния на ПЦУ: контролировать церковь никто не будет
Последние новости
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
На Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
Все новости...
Реклама: