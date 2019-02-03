В Софии Киевской началась интронизация Предстоятеля ПЦУ Епифания

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Воскресенье, 3 февраля 2019, 09:18

В Софии Киевской проходит литургия и интронизация Предстоятеля Православной Церкви Украины митрополита Епифания.

Участие в интронизации принимают представители духовенства - Константинопольского патриархата, поместных церквей, а также представители украинской власти, в частности президент Украины Петр Порошенко с супругой, и верующие.

 
 
 
 
Фото николая Лазаренко

На Софийской площади дежурит полиция, часть площади возле Софийского собора отделена металлическим заграждением. 

Церемония интронизации Епифания проходит в его день рождения - 3 февраля ему исполняется 40 лет.

В своем поздравлении митрополиту президент Петр Порошенко отметил, что для Епифания "создание независимой церкви и получения Томоса - только начало на долгом пути объединения и служения, однако он, несомненно, пройдет этот путь достойно".

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Украинская правда

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Темы: Православная Церковь Украины Епифаний Киев


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