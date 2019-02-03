Горбатюк и Закревская опровергли слова Луценко об убийствах на Майдане
Начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк опроверг заявление генрокурора Юрия Луценко о завершении досудебного следствия в отношении виновных в расстрелах на Майдане.
"Следствие не завершено", - цитирует Горбатюка "Громадське".
Он также добавил, что решение о завершении следствия принимает прокурор в производстве, а не генеральный прокурор.
Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская на своей странице в Facebook также опровергла слова генпрокурора о завершении расследования.
"Юрий Витальевич врет. Расследование расстрелов на Майдане не завершено. Следственные эксперименты все не проведены. Экспертизы не завершены. Допросы все не проведены. Видео и фото все не собраны и не проработаны", - заявила она.
Напомним:
- 1 февраля в эфире телеканала "Прямой" генпрокурор Юрий Луценко заявил, что досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане завершено.
"Мы завершили досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане. Мы считаем, что имеем все доказательства для передачи в суд, в том числе научную независимую экспертизу о том, что команды Януковича (экс-президента), Якименко (экс-председателя СБУ), Захарченко (экс-главы МВД) и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей на Майдане, и это предполагает пожизненное", - сказал Луценко.
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