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Тракало: Полиция не применяла силу в отношении священника УПЦ МП на Тернопольщине

Понедельник, 4 февраля 2019, 01:02
Тракало: Полиция не применяла силу в отношении священника УПЦ МП на Тернопольщине

Правоохранители выясняют обстоятельства религиозного инцидента около храма в селе Гнездичное Збаражского района.

Об этом "Украинской правде" сообщил 4 февраля спикер Нацирнальнои полиции Ярослав Тракало.

"Ведомости по данному событию внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 296 УК - хулиганство. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента", - сообщил он.

По словам Тракало, конфликт, который перерос в потасовку между сторонниками разных церквей, возник из-за несогласования времени проведения богослужения. Полиция выполняла свои обязанности по охране порядка в соответствии с законодательством.

"Правоохранители разделили две стороны - во избежание конфликта и общественного протистоянння. Отдельные граждане одной из религиозных конфессий, при поддержке привезенных не местных соратников, начали конфликтовать с представителями правоохранительных органов, пытаясь войти в культовое сооружение, несмотря на предварительные договоренности между двумя межконфессиональными общинами. В результате - произошел конфликт", - объясняет Тракало.

Он подчеркивает, что применения силы со стороны полиции не было.

"Охрану общественного порядка на месте происшествия обеспечивали 25 сотрудников полиции. Они принимали меры, чтобы не допустить дальнейшее распространение конфликтной ситуации. Один из священников обратился к медикам с жалобами на боли в голове, ему оказали медпомощь. Работники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента", - рассказал Тракало.

Отдельно спикер Нацполиции отметил отсутствие на месте инцидента подразделений специального назначения.

"Их не было и не могло быть, поскольку спецподразделения выполняют поставленные государством и, исходя из оперативной обстановки, задачи. А не занимаются решением не возложенных на них функций ", - заявил он.

В Нацполиции раз призвали все религиозные стороны быть толерантными, действовать строго в рамках законодательства или договоренностей на уровне общин, и не манипулировать функцией полиции.

Напоминаем:

  • УПЦ МП заявила об избиении молодыми людьми и полицией священника Свято-Преображенского храма с. Гнездичне Збаражского района на Тернопольщине.

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Темы: церковьТернопольская областьполиция
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