В оккупированном Крыму уничтожили дамбу хранилища отходов - все идет в море - СМИ

На территории Нижне-Чурбашского хвостохранилища, что в оккупированной Керчи, из-за незаконной добычи песка из урочища Плавни, разрушено дамбу, которая препятствовала попаданию отходов в море.

Об этом сообщает Керч.ФМ.

"Добыча песка из Плавней Нижне-Чурбашского хвостохранилища, несмотря на возмущение экологов, общественности и правоохранительных органов, ежедневно становится все больше. Тем страшнее прямое промывание песка, когда слив происходит непосредственно в канал, соединенный с морем. Таким образом, вся грязь от промывки и добычи песка идет на городской пляж", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рядом с могильником журналисты видели мертвых лисят.

Как сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Министерства временно оккупированных территорий, выборка песка с токсического хвостохранилища близ Керчи является прямым нарушением оккупационными властями экологического законодательства. Кроме того, проведение таких работ создает чрезвычайную ситуацию и угрожает здоровью людей и экологии Черного моря.

Сообщается, что добыча и промывка песка провоцирует различные заболевания, в самом песке содержатся химические вещества - мышьяк, ванадий, фосфор и железо - в концентрации, значительно превышает безопасные для жизни и здоровья людей нормы.

Так, по данным МинВОТ, в хвостах количество мышьяка превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 500 раз. Содержание сурьмы в три раза ПДК, ванадия - в 3,5 раза, хрома - в 1420 раз, фосфора и железа - 341 и 370 соответственно.

Отмечается, что в песке дамбы, граничащей с отходами, содержание мышьяка в 377 раз выше ПДК. В глубине насыпи концентрация опасных веществ уменьшается, но их в 40 раз больше ПДК.

По информации СМИ, этот токсический песок используется при строительстве Керченского моста.

Нижне-Чурбашское хвостохранилище - это специальное сооружение для безопасного хранения токсичных веществ. Оно эксплуатировалось с 1968 года и предназначалась для сбора ядовитых отходов обогащения руд Камыш-Бурунского железорудного комбината. Сброс пульпы в хвостохранилище было прекращено в 1994 году вместе с работой комбината.