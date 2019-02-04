Тимошенко натравила на Порошенко НАПК и Авакова

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко обратилась к Национальному агентству по предотвращению коррупции по поводу обогащения действующего президента Петра Порошенко.

Соответствующее обращение лидер фракции "Батькивщина" обнародовала на согласительном совете парламента.

Тимошенко заявила, что из деклараций Порошенко следует, что за 2018 год президент "в 82 раза увеличил свои доходы".

"Часть своих доходов он увеличил на том, что дает свои личные деньги своей стране во время войны под проценты. Ростовщичество президента во время войны, разрухи и почти голода – это преступление", – сказала она.

"Есть абсолютный конфликт интересов между президентом, который имеет все полномочия и назначает руководителя Нацбанка, а также тем, что он своему государству дает деньги под большие проценты", – добавила Тимошенко.

По ее мнению, НАПК должно составить протокол о коррупции, потому что Порошенко увеличил свои доходы в 82 раза и зарабатывает проценты на том, что "дает в долг своей стране".

Кроме того, Тимошенко заявила, что подаст два заявления на имя министра внутренних дел Арсена Авакова по поводу предвыборной кампании.

"Президент, благодаря своему ближайшему соратнику Березенко и всему его коррумпированному окружению, создает сеть в стране и раздает по тысяче гривен людям за голос. Это уже известно всем – и вы не переложите ответственность на "Батькивщину", которая такими вещами не занимается", – заявила она.

"Я и вся моя команда призываем министра внутренних дел немедленно расследовать эти вещи", – подчеркнула Тимошенко и добавила, что 4 февраля передадут заявление о "подкупе Петром Порошенко и штабом, который возглавляет Березенко, сотен тысяч людей".

Она сказала: "Такой масштабной коррупции я не помню ни на одних выборах даже во времена Януковича. Порошенко – это коррупционер высшего сорта, который берет деньги из бюджета то, что ему не принадлежит, и за счет этих денег массово подкупает избирателей".

"Кроме того, они тайно увеличили в реестре количество избирателей на миллион человек – в то время, когда люди массово уезжают из Украины и когда смертность превышает рождаемость почти в два раза", – заявила Тимошенко.

"Второе заявление о преступлении, которое мы передаем сейчас министру внутренних дел, – немедленно проверить и этот реестр, и все предыдущие, и убрать из реестра всех "мертвых душ", и прекратить подготовку Порошенко в масштабной фальсификации", – сказала она.

По мнению Тимошенко, "страна ждет часа, когда этот продажный президент уйдет от власти".

Позже ее соратник Сергей Власенко сказал, что "Батькивщина" обратится и в Генпрокуратуру.

А глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина указала на безосновательность заявлений Тимошенко, объяснив нюанс с декларированием доходов