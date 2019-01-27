Количество избирателей-2019 будет не слишком отличаться от их количества в 2014 году – Госреестр

Количество людей, которые будут внесены в списки избирателей на выборах президента 31 марта 2019 года, будет не слишком отличаться от количества избирателей в списках внеочередных выборов президента весной 2014 года.

Об этом "Украинской правде" сообщил руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах.

Ранее в новости сообщалось, что предварительно количество избирателей в списках на выборах-2019 будет на 1,4 миллиона больше, чем было на выборах-2014. Мы сделали такие выводы после сравнения данных Государственного реестра избирателей на 31 декабря 2018 года (где учтены жители Крыма и оккупированных территорий Донбасса) с данными протокола ЦИК от 2014 года. В отчете о выборах-2014 на сайте ЦИК указан перечень избирательных участков с количеством избирателей в Крыму и Севастополе, а также в Донецкой и Луганской областях, поэтому мы сделали вывод, что эти цифры можно сравнивать. Однако, как пояснил Стельмах, такой подсчет некорректен, поскольку нельзя учитывать выбывших людей, жителей Крыма и оккупированных территорий. Украинская правда приносит извинения читателям за ошибку.

По состоянию на 31 декабря 2018 года в Госреестре избирателей значится 35 миллионов 602 тысячи 855 человек.

Как пояснил Стельмах, это не то количество, которое будет отражено в окончательных списках избирателей.

"От этой цифры сразу нужно вычесть 985 тысяч 375 человек, выбывших, а также 1 миллион 486 тысяч 738 избирателей АРК, 294 тысячи 259 избирателей г. Севастополь и 2 миллиона 821 тысячу 924 избирателя из ОРДЛО, поскольку они не будут участвовать в выборах", - пояснил он.

Таким образом, ориентировочное количество избирателей, которые могут быть в списках избирателей на выборах президента-2019, составит 30 миллионов 14 тысяч 559 человек.

"Теперь сравним указанное количество с количеством избирателей в пункте 7 протокола ЦИК о результатах внеочередных выборов президента-2014, где было 30 миллионов 95 тысяч 28 человек, и поймем, что, по предварительным данным, в этом году в списках избирателей будет примерно на 80,4 тысячи человек меньше, чем в 2014 году", - сказал представитель Госреестра.

"Это очень приблизительная цифра, но таким образом мы можем сказать, что количество избирателей-2019 будет не слишком отличаться от их количества в 2014 году. Оно не будет больше, ибо общее количество избирателей из года в год уменьшается", - пояснил Стельмах.

Он также уточнил, что у избирателей ОРДЛО есть потенциальная возможность получить бюллетень на подконтрольной Украине территории, воспользовавшись механизмом временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса, и принять участие в выборах.

По словам Стельмаха, в Госреестр постоянно вносят обновленные данные об избирателях.

Обновление данных происходит каждый месяц – добавляется информация о людях, которые изменили адрес, умерли, потеряли дееспособность и тому подобное. В тот месяц, когда проходят выборы, данные уточняют за 10 и за 4 дня до дня голосования.

"За эти 4 дня не может никто не умирать или не переезжать, где-то примерно 150 тысяч различных событий с избирателями происходит за эти дни. Но на фоне более 30 миллионов избирателей – это очень незначительный процент", - сказал Стельмах.

По заявлению избирателя или родственников умершего избирателя список можно изменить даже за день до выборов. Никакие изменения не вносятся в день голосования.

Проверить, есть ли вы и ваши родные в списке избирателей можно на сайте Госреестра избирателей во вкладке "Кабинет избирателя".

Напомним: