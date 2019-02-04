Зарегистрированные кандидаты в президенты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться до 7 марта.

Об этом свидетельствует календарный план выборов, обнародован на сайте комиссии.

После получения такого заявления, члены ЦИК должны отдельным решением удовлетворить просьбу кандидата (до 8 марта). В таком случае заявителю возвращается залог в полном объеме.

Все, кто будут заявлять после 7 марта, что отказываются от баллотирования официально будут оставаться кандидатами на пост президента и их фамилии будут в избирательном бюллетене.

Напомним: