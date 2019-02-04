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Кандидаты до 7 марта могут отказаться от выборов

Понедельник, 4 февраля 2019, 13:20

Зарегистрированные кандидаты в президенты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться до 7 марта.

Об этом свидетельствует календарный план выборов, обнародованный на сайте комиссии.

*ИСПРАВЛЕНО: В начальной версии новости указывалось, что кандидату, которому ЦИК согласовал отказ от баллотирования до 7 марта, возвращается залог. Позже в пресс-службе ЦИК "Украинской правде" уточнили, что залог в таком случае не возвращается.

После получения заявления об отказе от баллотирования, члены ЦИК должны отдельным решением удовлетворить просьбу кандидата (до 8 марта).

После получения такого заявления, члены ЦИК должны отдельным решением удовлетворить просьбу кандидата (до 8 марта). В таком случае заявителю возвращается залог в полном объеме.

 

Все, кто будут заявлять после 7 марта, что отказываются от баллотирования официально будут оставаться кандидатами на пост президента и их фамилии будут в избирательном бюллетене.

Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Напомним:

  • Претенденты на пост президента вносят залог в размере 2,5 млн гривен на специальный счет ЦИК, открытый в Государственном казначействе, а в ЦИК приносят квитанцию ​​об уплате взноса.

Украинская правда
Темы: ЦИКвыборы президента 2019
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