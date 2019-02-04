Кандидаты до 7 марта могут отказаться от выборов и забрать залог
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Понедельник, 4 февраля 2019, 14:20
Зарегистрированные кандидаты в президенты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться до 7 марта.
Об этом свидетельствует календарный план выборов, обнародован на сайте комиссии.
После получения такого заявления, члены ЦИК должны отдельным решением удовлетворить просьбу кандидата (до 8 марта). В таком случае заявителю возвращается залог в полном объеме.
Все, кто будут заявлять после 7 марта, что отказываются от баллотирования официально будут оставаться кандидатами на пост президента и их фамилии будут в избирательном бюллетене.
Напомним:
- Претенденты на пост президента вносят залог в размере 2,5 млн гривен на специальный счет ЦИК, открытый в Государственном казначействе, а в ЦИК приносят квитанцию об уплате взноса.
Украинская правда
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