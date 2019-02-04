Зарегистрированные кандидаты в президенты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться до 7 марта.

Об этом свидетельствует календарный план выборов, обнародованный на сайте комиссии.

*ИСПРАВЛЕНО: В начальной версии новости указывалось, что кандидату, которому ЦИК согласовал отказ от баллотирования до 7 марта, возвращается залог. Позже в пресс-службе ЦИК "Украинской правде" уточнили, что залог в таком случае не возвращается.

После получения заявления об отказе от баллотирования, члены ЦИК должны отдельным решением удовлетворить просьбу кандидата (до 8 марта).

После получения такого заявления, члены ЦИК должны отдельным решением удовлетворить просьбу кандидата (до 8 марта). В таком случае заявителю возвращается залог в полном объеме.

Все, кто будут заявлять после 7 марта, что отказываются от баллотирования официально будут оставаться кандидатами на пост президента и их фамилии будут в избирательном бюллетене.

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