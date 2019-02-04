Кандидаты до 7 марта могут отказаться от выборов и забрать залог

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Понедельник, 4 февраля 2019, 14:20

Зарегистрированные кандидаты в президенты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться до 7 марта.

Об этом свидетельствует календарный план выборов, обнародован на сайте комиссии.

После получения такого заявления, члены ЦИК должны отдельным решением удовлетворить просьбу кандидата (до 8 марта). В таком случае заявителю возвращается залог в полном объеме.

 

Все, кто будут заявлять после 7 марта, что отказываются от баллотирования официально будут оставаться кандидатами на пост президента и их фамилии будут в избирательном бюллетене.

Напомним:

  • Претенденты на пост президента вносят залог в размере 2,5 млн гривен на специальный счет ЦИК, открытый в Государственном казначействе, а в ЦИК приносят квитанцию ​​об уплате взноса.

Украинская правда

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Темы: ЦИК выборы президента 2019


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