Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты
Рассказываем, кто из кандидатов в президенты зарегистрирован в ЦИК, когда будет второй тур и где ознакомиться с предвыборными программами.
В этом тексте:
- Дата выборов президента Украины и второго тура
- Полный список кандидатов, порядок выдвижения, необходимые для регистрации кандидата документы
- Куда идет взнос в 2,5 миллиона гривен, если кандидат не избран
- Сколько кандидатов зарегистрировано на этих выборах и сколько их было в прошлые годы
- Сколько украинцев будут голосовать на президентских выборах в 2019 году
- Запрещено ли агитировать против?
Календарь выборов президента 2019
Начало предвыборной кампании: 30 декабря 2018 года
Выдвижение кандидатов в президенты: с 31 декабря 2018 года до 4 февраля 2019 года
Окончание регистрации кандидатов в президенты: 8 февраля 2019 года
Дата президентских выборов: 31 марта 2019 года
Объявление результатов выборов: до 10 апреля 2019 года
Дата вероятного второго тура президентских выборов: 21 апреля 2019 года
Объявление результатов второго тура: до 1 мая 2019 года
Инаугурация президента: до 3 июня 2019 года
Украина будет выбирать президента 31 марта 2019 года. Почему именно эта дата?
Выборы президента Украины проводят в последнее воскресенье марта пятого года полномочий главы государства. Таким образом, на этот раз голосование должно состояться именно 31 марта 2019 года.
Уже известно, сколько кандидатов будет на президентских выборах в 2019 году?
В 2019 году ЦИК зарегистрировала рекордных 44 кандидата в президенты.
В итоге в списке осталось 39 кандидатов. Вот окончательный список:
- Игорь Шевченко
- Сергей Каплин
- Валентин Наливайченко
- Виталий Скоцик
- Анатолий Гриценко
- Виталий Куприй
- Геннадий Балашов
- Ольга Богомолец
- Александр Шевченко
- Роман Насиров
- Юрий Бойко
- Юлия Тимошенко
- Александр Мороз
- Олег Ляшко
- Александр Вилкул
- Аркадий Корнацкий
- Илья Кива
- Руслан Кошулинский
- Александр Данилюк
- Сергей Тарута
- Владимир Зеленский
- Игорь Смешко
- Инна Богословская
- Николай Габер
- Юрий Деревянко
- Роман Безсмертный
- Виктор Бондар
- Андрей Новак
- Василий Журавлев
- Юрий Тимошенко
- Руслан Рыгованов
- Сергей Носенко
- Виктор Кривенко
- Петро Порошенко
- Юрий Кармазин
- Юлия Литвиненко
- Александр Ващенко
- Владимир Петров
- Александр Соловьев
Сняли свои кандидатуры:
Андрей Садовой (в пользу Гриценко)
Дмитрий Гнап (в пользу Гриценко)
Дмитрий Добродомов (в пользу Гриценко)
Сергей Кривонос (в пользу Порошенко)
Евгений Мураев (в пользу Вилкула)
Коммунистическая партия Украины выдвинула кандидатом в президенты своего лидера Петра Симоненко. Но в Комитете избирателей сообщили, что ЦИК не сможет зарегистрировать Симоненко кандидатом от коммунистов.
Будет ли второй тур, и почему его вообще назначают?
Второй тур назначают в том случае, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос) после первого этапа голосования. Пока результаты социологических опросов показывают, что среди лидеров президентской гонки нет явного фаворита, который сможет набрать больше половины голосов. В таком случае второй тур состоится 21 апреля 2019 года.
За время независимости Украины только Леонид Кравчук в 1991 году и Петр Порошенко в 2014 году победили в первом туре.
Можно снять свою кандидатуру с выборов?
Да, но не позднее, чем за 23 дня до выборов, обратившись в ЦИК. На ближайших выборах это будет 8 марта 2019 года.
А что вообще нужно для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента Украины?
Кандидат должен быть гражданином Украины, который достиг 35-летнего возраста, владеть государственным языком и проживать в Украине в течение десяти последних лет до дня выборов.
Пойти на выборы можно через выдвижение политической партией или путем самовыдвижения. Также потенциальный президент Украины должен предоставить декларацию о доходах за год, предшествующий году начала выборов. Документ проверит Национальное агентство по предотвращению коррупции и впоследствии обнародует результаты проверки.
Детальнее:
Що треба знати про головних кандидатів у президенти: програми, стратегії і спонсори
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Кажется, кандидаты еще вносят деньги в ЦИК. Какая там сумма и какова дальнейшая судьба этих средств?
Да, в ЦИК нужно внести денежный залог в размере 2,5 млн гривен.
Денежный залог возвращается субъекту его внесения, то есть партии или кандидату на пост президента, в двух случаях: либо в случае победы на выборах, либо в случае выхода во второй тур.
Всем остальным участникам выборов деньги не возвращаются, они идут в государственный бюджет.
В этот раз кандидатов в президенты рекордное количество. Этому есть какое-то объяснение?
Часть кандидатов – это представители конкретных партий, которые заранее мобилизуют электорат перед парламентскими выборами 27 октября 2019 года.
Другая часть – это технические кандидаты. Их используют потенциальные лидеры предвыборной гонки для борьбы со своими ближайшими оппонентами.
Основным "оружием" технических кандидатов является агитация против одного из лидеров. Иногда бывает так, что с приближением самих выборов эти кандидаты резко передумывают участвовать. В частности, так произошло на выборах в 2014 году, когда Наталья Королевская, Олег Царев, Зорян Шкиряк, Петр Симоненко, Александр Клименко и Василий Цушко заявили о снятии своих кандидатур.
Правда, в итоге ЦИК сняла только Королевскую и Царева, остальные четверо кандидатов объявили о своем намерении слишком поздно, в соответствии с положениями закона о выборах, поэтому их фамилии присутствовали в бюллетенях.
Агитировать против не запрещено?
"Предвыборная агитация – это осуществление любой деятельности с целью побуждения избирателей голосовать или не голосовать за определенного кандидата на пост президента Украины.
Предвыборная агитация может осуществляться в любой форме и любыми средствами, не противоречащими Конституции Украины и законам Украины", – гласит статья 58 закона "О выборах Президента Украины".
То есть кандидатам в президенты можно агитировать против других участников выборов. Чем они и будут заниматься.
Где можно ознакомиться с предвыборнымы программами кандидатов в президенты?
Да, с программами можно ознакомиться в материале "Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры". Также все программы есть на сайте ЦИК.
Сколько украинцев будут голосовать на президентских выборах в 2019 году?
Государственный реестр избирателей сообщает, что голосовать на выборах могут 35,6 миллионов украинцев.
Но прогнозы относительно того, сколько людей на самом деле придет на избирательные участки, неутешительные, и на это есть ряд причин.
Во-первых, не будет голосовать подавляющее большинство населения оккупированных Крыма и Севастополя, где, по данным ГРИ, проживают почти два миллиона избирателей, и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей – вместе с подконтрольной территорией там насчитывают почти пять миллионов избирателей.
В свою очередь, на учете Минсоцполитики по состоянию на 12 ноября 2018 года находится 1,5 миллиона переселенцев из ОРДЛО и Крыма.
Во-вторых, последняя перепись населения в Украине состоялась еще в 2001 году, а именно относительно нее формируется общее количество избирателей. Как результат, на выборах регулярно считают голоса "мертвых душ".
В-третьих, социологи констатируют разочарование украинцев в нынешней политической системе, как следствие – отсутствие явных лидеров в рейтингах кандидатов в президенты. Каждый четвертый украинец не планирует участвовать в выборах, а на Донбассе – каждый третий.
Основной аргумент отказа от участия в выборах – отсутствие кандидата, за которого стоило бы проголосовать. Об этом говорили больше половины опрошенных как на Западе, так и на Востоке.
Могу ли я проголосовать не по прописке?
Да, и мы подробно объясняем, как это сделать в материале "Как проголосовать на выборах не по месту прописки и найти себя в списке избирателей?"
Также мы объясняем в нем, как проверить себя в списке избирателей, что делать, если вас там нет, какие документы брать на участок, как проголосовать за рубежом, в России, и что делать переселенцам из Донбасса и Крыма.
Александр Иванческул, для УП