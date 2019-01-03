Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Рассказываем, кто из кандидатов в президенты зарегистрирован в ЦИК, когда будет второй тур и где ознакомиться с предвыборными программами.

В этом тексте:

Дата выборов президента Украины и второго тура

Полный список кандидатов, порядок выдвижения, необходимые для регистрации кандидата документы

Куда идет взнос в 2,5 миллиона гривен, если кандидат не избран

Сколько кандидатов зарегистрировано на этих выборах и сколько их было в прошлые годы

Сколько украинцев будут голосовать на президентских выборах в 2019 году

Запрещено ли агитировать против?

Календарь выборов президента 2019

Начало предвыборной кампании: 30 декабря 2018 года Выдвижение кандидатов в президенты: с 31 декабря 2018 года до 4 февраля 2019 года Окончание регистрации кандидатов в президенты: 8 февраля 2019 года



Дата президентских выборов: 31 марта 2019 года Объявление результатов выборов: до 10 апреля 2019 года Дата вероятного второго тура президентских выборов: 21 апреля 2019 года



Объявление результатов второго тура: до 1 мая 2019 года Инаугурация президента: до 3 июня 2019 года

Украина будет выбирать президента 31 марта 2019 года. Почему именно эта дата?

Выборы президента Украины проводят в последнее воскресенье марта пятого года полномочий главы государства. Таким образом, на этот раз голосование должно состояться именно 31 марта 2019 года.

Уже известно, сколько кандидатов будет на президентских выборах в 2019 году?

В 2019 году ЦИК зарегистрировала рекордных 44 кандидата в президенты.

В итоге в списке осталось 39 кандидатов. Вот окончательный список:

Будет ли второй тур, и почему его вообще назначают?

Второй тур назначают в том случае, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос) после первого этапа голосования. Пока результаты социологических опросов показывают, что среди лидеров президентской гонки нет явного фаворита, который сможет набрать больше половины голосов. В таком случае второй тур состоится 21 апреля 2019 года.

За время независимости Украины только Леонид Кравчук в 1991 году и Петр Порошенко в 2014 году победили в первом туре.

Можно снять свою кандидатуру с выборов?

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Да, но не позднее, чем за 23 дня до выборов, обратившись в ЦИК. На ближайших выборах это будет 8 марта 2019 года.

А что вообще нужно для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента Украины?

Кандидат должен быть гражданином Украины, который достиг 35-летнего возраста, владеть государственным языком и проживать в Украине в течение десяти последних лет до дня выборов.

Пойти на выборы можно через выдвижение политической партией или путем самовыдвижения. Также потенциальный президент Украины должен предоставить декларацию о доходах за год, предшествующий году начала выборов. Документ проверит Национальное агентство по предотвращению коррупции и впоследствии обнародует результаты проверки.

Кажется, кандидаты еще вносят деньги в ЦИК. Какая там сумма и какова дальнейшая судьба этих средств?

Да, в ЦИК нужно внести денежный залог в размере 2,5 млн гривен.



Денежный залог возвращается субъекту его внесения, то есть партии или кандидату на пост президента, в двух случаях: либо в случае победы на выборах, либо в случае выхода во второй тур.

Всем остальным участникам выборов деньги не возвращаются, они идут в государственный бюджет.

В этот раз кандидатов в президенты рекордное количество. Этому есть какое-то объяснение?

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Часть кандидатов – это представители конкретных партий, которые заранее мобилизуют электорат перед парламентскими выборами 27 октября 2019 года.

Другая часть – это технические кандидаты. Их используют потенциальные лидеры предвыборной гонки для борьбы со своими ближайшими оппонентами.

Основным "оружием" технических кандидатов является агитация против одного из лидеров. Иногда бывает так, что с приближением самих выборов эти кандидаты резко передумывают участвовать. В частности, так произошло на выборах в 2014 году, когда Наталья Королевская, Олег Царев, Зорян Шкиряк, Петр Симоненко, Александр Клименко и Василий Цушко заявили о снятии своих кандидатур.

Правда, в итоге ЦИК сняла только Королевскую и Царева, остальные четверо кандидатов объявили о своем намерении слишком поздно, в соответствии с положениями закона о выборах, поэтому их фамилии присутствовали в бюллетенях.

Агитировать против не запрещено?

"Предвыборная агитация – это осуществление любой деятельности с целью побуждения избирателей голосовать или не голосовать за определенного кандидата на пост президента Украины.

Предвыборная агитация может осуществляться в любой форме и любыми средствами, не противоречащими Конституции Украины и законам Украины", – гласит статья 58 закона "О выборах Президента Украины".



То есть кандидатам в президенты можно агитировать против других участников выборов. Чем они и будут заниматься.

Где можно ознакомиться с предвыборнымы программами кандидатов в президенты?

Да, с программами можно ознакомиться в материале "Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры". Также все программы есть на сайте ЦИК.

Сколько украинцев будут голосовать на президентских выборах в 2019 году?

Государственный реестр избирателей сообщает, что голосовать на выборах могут 35,6 миллионов украинцев.

Но прогнозы относительно того, сколько людей на самом деле придет на избирательные участки, неутешительные, и на это есть ряд причин.

Во-первых, не будет голосовать подавляющее большинство населения оккупированных Крыма и Севастополя, где, по данным ГРИ, проживают почти два миллиона избирателей, и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей – вместе с подконтрольной территорией там насчитывают почти пять миллионов избирателей.

В свою очередь, на учете Минсоцполитики по состоянию на 12 ноября 2018 года находится 1,5 миллиона переселенцев из ОРДЛО и Крыма.

Во-вторых, последняя перепись населения в Украине состоялась еще в 2001 году, а именно относительно нее формируется общее количество избирателей. Как результат, на выборах регулярно считают голоса "мертвых душ".

В-третьих, социологи констатируют разочарование украинцев в нынешней политической системе, как следствие – отсутствие явных лидеров в рейтингах кандидатов в президенты. Каждый четвертый украинец не планирует участвовать в выборах, а на Донбассе – каждый третий.

Основной аргумент отказа от участия в выборах – отсутствие кандидата, за которого стоило бы проголосовать. Об этом говорили больше половины опрошенных как на Западе, так и на Востоке.

Могу ли я проголосовать не по прописке?

Да, и мы подробно объясняем, как это сделать в материале "Как проголосовать на выборах не по месту прописки и найти себя в списке избирателей?"

Также мы объясняем в нем, как проверить себя в списке избирателей, что делать, если вас там нет, какие документы брать на участок, как проголосовать за рубежом, в России, и что делать переселенцам из Донбасса и Крыма.

Александр Иванческул, для УП