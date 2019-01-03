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Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Александр Иванческул — Четверг, 3 января 2019, 05:00
Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты
коллаж: Андрей Калистратенко

Рассказываем, кто из кандидатов в президенты зарегистрирован в ЦИК, когда будет второй тур и где ознакомиться с предвыборными программами.

В этом тексте:

  • Дата выборов президента Украины и второго тура 
  • Полный список кандидатов, порядок выдвижения, необходимые для регистрации кандидата документы
  • Куда идет взнос в 2,5 миллиона гривен, если кандидат не избран
  • Сколько кандидатов зарегистрировано на этих выборах и сколько их было в прошлые годы
  • Сколько украинцев будут голосовать на президентских выборах в 2019 году
  • Запрещено ли агитировать против?

Календарь выборов президента 2019

Начало предвыборной кампании: 30 декабря 2018 года

Выдвижение кандидатов в президенты: с 31 декабря 2018 года до 4 февраля 2019 года

Окончание регистрации кандидатов в президенты: 8 февраля 2019 года

Дата президентских выборов: 31 марта 2019 года

Объявление результатов выборов: до 10 апреля 2019 года

Дата вероятного второго тура президентских выборов: 21 апреля 2019 года

Объявление результатов второго тура: до 1 мая 2019 года

Инаугурация президента: до 3 июня 2019 года

Украина будет выбирать президента 31 марта 2019 года. Почему именно эта дата?

Выборы президента Украины проводят в последнее воскресенье марта пятого года полномочий главы государства. Таким образом, на этот раз голосование должно состояться именно 31 марта 2019 года.

Уже известно, сколько кандидатов будет на президентских выборах в 2019 году?

В 2019 году ЦИК зарегистрировала рекордных 44 кандидата в президенты.

В итоге в списке осталось 39 кандидатов. Вот окончательный список:

  1. Игорь Шевченко 
  2. Сергей Каплин
  3. Валентин Наливайченко
  4. Виталий Скоцик 
  5. Анатолий Гриценко
  6. Виталий Куприй
  7. Геннадий Балашов
  8. Ольга Богомолец
  9. Александр Шевченко
  10. Роман Насиров
  11. Юрий Бойко
  12. Юлия Тимошенко
  13. Александр Мороз
  14. Олег Ляшко
  15. Александр Вилкул
  16. Аркадий Корнацкий
  17. Илья Кива
  18. Руслан Кошулинский
  19. Александр Данилюк
  20. Сергей Тарута
  21. Владимир Зеленский
  22. Игорь Смешко
  23. Инна Богословская
  24. Николай Габер
  25. Юрий Деревянко
  26. Роман Безсмертный
  27. Виктор Бондар
  28. Андрей Новак
  29. Василий Журавлев
  30. Юрий Тимошенко
  31. Руслан Рыгованов
  32. Сергей Носенко
  33. Виктор Кривенко
  34. Петро Порошенко
  35. Юрий Кармазин
  36. Юлия Литвиненко
  37. Александр Ващенко
  38. Владимир Петров
  39. Александр Соловьев

    Сняли свои кандидатуры:

    Андрей Садовой (в пользу Гриценко)
    Дмитрий Гнап (в пользу Гриценко)
    Дмитрий Добродомов (в пользу Гриценко)
    Сергей Кривонос (в пользу Порошенко)
    Евгений Мураев (в пользу Вилкула)

     
    Сколько кандидатов в президенты зарегистрировали в 2019 году
    колаж андрія Калістратенка
    Святослав Вакарчук объявил, что не идет в президенты.

    Коммунистическая партия Украины выдвинула кандидатом в президенты своего лидера Петра Симоненко. Но в Комитете избирателей сообщили, что ЦИК не сможет зарегистрировать Симоненко кандидатом от коммунистов.

Будет ли второй тур, и почему его вообще назначают?

Второй тур назначают в том случае, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос) после первого этапа голосования. Пока результаты социологических опросов показывают, что среди лидеров президентской гонки нет явного фаворита, который сможет набрать больше половины голосов. В таком случае второй тур состоится 21 апреля 2019 года.

За время независимости Украины только Леонид Кравчук в 1991 году и Петр Порошенко в 2014 году победили в первом туре.

Можно снять свою кандидатуру с выборов?

 
Выборы президента Украины 2019
Коллаж Андрея Калистратенко

Да, но не позднее, чем за 23 дня до выборов, обратившись в ЦИК. На ближайших выборах это будет 8 марта 2019 года.

А что вообще нужно для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента Украины?

Кандидат должен быть гражданином Украины, который достиг 35-летнего возраста, владеть государственным языком и проживать в Украине в течение десяти последних лет до дня выборов.

Пойти на выборы можно через выдвижение политической партией или путем самовыдвижения. Также потенциальный президент Украины должен предоставить декларацию о доходах за год, предшествующий году начала выборов. Документ проверит Национальное агентство по предотвращению коррупции и впоследствии обнародует результаты проверки.

Детальнее:

Що треба знати про головних кандидатів у президенти: програми, стратегії і спонсори

Як проголосувати на виборах не за місцем прописки і знайти себе у списку виборців?

Кажется, кандидаты еще вносят деньги в ЦИК. Какая там сумма и какова дальнейшая судьба этих средств?

Да, в ЦИК нужно внести денежный залог в размере 2,5 млн гривен.

Денежный залог возвращается субъекту его внесения, то есть партии или кандидату на пост президента, в двух случаях: либо в случае победы на выборах, либо в случае выхода во второй тур.

Всем остальным участникам выборов деньги не возвращаются, они идут в государственный бюджет.

В этот раз кандидатов в президенты рекордное количество. Этому есть какое-то объяснение?

 
Сколько кандидатов было зарегистрировано на выборах президента
коллаж андрея калистратенко

Часть кандидатов – это представители конкретных партий, которые заранее мобилизуют электорат перед парламентскими выборами 27 октября 2019 года.

Другая часть – это технические кандидаты. Их используют потенциальные лидеры предвыборной гонки для борьбы со своими ближайшими оппонентами.

Основным "оружием" технических кандидатов является агитация против одного из лидеров. Иногда бывает так, что с приближением самих выборов эти кандидаты резко передумывают участвовать. В частности, так произошло на выборах в 2014 году, когда Наталья Королевская, Олег Царев, Зорян Шкиряк, Петр Симоненко, Александр Клименко и Василий Цушко заявили о снятии своих кандидатур.

Правда, в итоге ЦИК сняла только Королевскую и Царева, остальные четверо кандидатов объявили о своем намерении слишком поздно, в соответствии с положениями закона о выборах, поэтому их фамилии присутствовали в бюллетенях.

Агитировать против не запрещено?

"Предвыборная агитация – это осуществление любой деятельности с целью побуждения избирателей голосовать или не голосовать за определенного кандидата на пост президента Украины.

Предвыборная агитация может осуществляться в любой форме и любыми средствами, не противоречащими Конституции Украины и законам Украины", – гласит статья 58 закона "О выборах Президента Украины".

То есть кандидатам в президенты можно агитировать против других участников выборов. Чем они и будут заниматься.

Где можно ознакомиться с предвыборнымы программами кандидатов в президенты?

Да, с программами можно ознакомиться в материале "Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры". Также все программы есть на сайте ЦИК.

Сколько украинцев будут голосовать на президентских выборах в 2019 году?

Государственный реестр избирателей сообщает, что голосовать на выборах могут 35,6 миллионов украинцев.

Но прогнозы относительно того, сколько людей на самом деле придет на избирательные участки, неутешительные, и на это есть ряд причин.

Во-первых, не будет голосовать подавляющее большинство населения оккупированных Крыма и Севастополя, где, по данным ГРИ, проживают почти два миллиона избирателей, и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей – вместе с подконтрольной территорией там насчитывают почти пять миллионов избирателей.

В свою очередь, на учете Минсоцполитики по состоянию на 12 ноября 2018 года находится 1,5 миллиона переселенцев из ОРДЛО и Крыма.

Во-вторых, последняя перепись населения в Украине состоялась еще в 2001 году, а именно относительно нее формируется общее количество избирателей. Как результат, на выборах регулярно считают голоса "мертвых душ".

В-третьих, социологи констатируют разочарование украинцев в нынешней политической системе, как следствие – отсутствие явных лидеров в рейтингах кандидатов в президенты. Каждый четвертый украинец не планирует участвовать в выборах, а на Донбассе – каждый третий.

Основной аргумент отказа от участия в выборах – отсутствие кандидата, за которого стоило бы проголосовать. Об этом говорили больше половины опрошенных как на Западе, так и на Востоке.

Могу ли я проголосовать не по прописке?

Да, и мы подробно объясняем, как это сделать в материале "Как проголосовать на выборах не по месту прописки и найти себя в списке избирателей?"

Также мы объясняем в нем, как проверить себя в списке избирателей, что делать, если вас там нет, какие документы брать на участок, как проголосовать за рубежом, в России, и что делать переселенцам из Донбасса и Крыма.

Александр Иванческул, для УП

Темы: выборы президента 2019президентЦИКвиборы
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