Генеральный прокурор Юрий Луценко уверяет, что Генпрокуратура повторно наложит арест на имущество подозреваемого в преступлениях против Майдана экс-главы МВД Виталия Захарченко.

Об этом он сказал в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.

Ответственность за снятие ареста с имущества Захарченко Луценко возложил на начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.

"По Захарченко. Господин Горбатюк увлекся немножко интервью и не уследил за делом, которое находится в его производстве. Тем не менее хочу всех успокоить, речь не идет о чем-то чрезвычайном. Мы сейчас анализируем решение суда и уверен, что в ближайшее время повторно наложим арест на это имущество. Оно никуда не денется", - заверил Луценко.

Напомним: