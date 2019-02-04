Луценко прокомментировал снятие ареста с имущества Захарченко
Генеральный прокурор Юрий Луценко уверяет, что Генпрокуратура повторно наложит арест на имущество подозреваемого в преступлениях против Майдана экс-главы МВД Виталия Захарченко.
Об этом он сказал в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.
Ответственность за снятие ареста с имущества Захарченко Луценко возложил на начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.
"По Захарченко. Господин Горбатюк увлекся немножко интервью и не уследил за делом, которое находится в его производстве. Тем не менее хочу всех успокоить, речь не идет о чем-то чрезвычайном. Мы сейчас анализируем решение суда и уверен, что в ближайшее время повторно наложим арест на это имущество. Оно никуда не денется", - заверил Луценко.
Напомним:
- 30 января Печерский суд Киева отменил арест имущества нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" в рамках дела о незаконном обогащении и отмывании денег экс-министра МВД Виталия Захарченко.
- Отмечалось, что решение суда обжалованию не подлежит.
- Речь идет о 20 земельных участках, трех домах, квартире и двух машиноместах.
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