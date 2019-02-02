Суд снял арест с имущества экс-главы МВД Захарченко

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Суббота, 2 февраля 2019, 20:32

Печерский суд Киева отменил арест имущества нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" в рамках дела о незаконном обогащении и отмывании денег экс-министра МВД Виталия Захарченко.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 30 января судьи Виталия Писанца.

Решение обжалованию не подлежит.

В реестре обнародована только резолютивная часть, поэтому не известно, какие были доводы об отмене ареста.

В целом речь идет о 20 земельных участках, трех домах, квартире и двух машиноместах.

По данным Госархстройинспекции, разрешение на строительство дома в селе Романков получала лично Людмила Захарченко, жена бывшего министра.

Напомним:

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Темы: Захарченко суд


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