Суд снял арест с имущества экс-главы МВД Захарченко
Печерский суд Киева отменил арест имущества нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" в рамках дела о незаконном обогащении и отмывании денег экс-министра МВД Виталия Захарченко.
Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 30 января судьи Виталия Писанца.
Решение обжалованию не подлежит.
В реестре обнародована только резолютивная часть, поэтому не известно, какие были доводы об отмене ареста.
В целом речь идет о 20 земельных участках, трех домах, квартире и двух машиноместах.
По данным Госархстройинспекции, разрешение на строительство дома в селе Романков получала лично Людмила Захарченко, жена бывшего министра.
Напомним:
- В ноябре 2018 года сообщалось, что бывший глава Министерства внутренних дел Украины времен президентства Виктора Януковича Виталий Захарченко подозревается в отмывании около 10,34 миллиардов гривен через Смартбанк.
- В апреле 2018 года Печерский районный суд Киева дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко.
- Захарченко подозревают в совершении и организации совершения в составе организованной преступной группировки ряда особо тяжких преступлений, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 в центральной части Киева в отношении митингующих и террористического акта 20 февраля 2014 на улице Институтской в Киеве. Следователи установили, что провокаторов, которые атаковали майдановцев, лично координировал министр внутренних дел при Януковиче Виталий Захарченко.
- В ноябре 2017 стало известно, что Интерпол снял с международного розыска бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-заместителя министра МВД Виктора Ратушняка.
- Суд арестовал все украинское имущество и банковские счета бывшего главы МВД Виталия Захарченко.
- В декабре 2015 года стало известно, что Захарченко работает экспертом в комитете Госдумы России.
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