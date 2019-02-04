У Порошенко обвинили Тимошенко в подкупе избирателей

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Понедельник, 4 февраля 2019, 19:13

Партия "Блок Петра Порошенко" обвинила "Батькивщину" и ее руководительницу кандидатку в президенты Юлию Тимошенко в подкупе избирателей и сборе персональных данных.

Об этом 4 февраля заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов, сообщает пресс-служба партии.

"В последнее время идет много сигналов почти из всех областей Украины, что представители партии "Батькивщина", которую возглавляет кандидат в президенты Юлия Тимошенко, начала кампанию по подкупу избирателей и сбора их персональных данных", - заявил Герасимов.

"Хотел бы напомнить, чем заканчиваются для рядовых исполнителей подобные инициативы их лидера: в Килии Одесской области, совсем недавно, активистка "Батькивщины" была осуждена на пять с половиной лет заключения именно за подкуп избирателей во время выборов в ОТГ", - добавил он.

По его словам, перед выборами парламент не должен превратиться в трибуну с избирательной агитацией.

Он также сравнил внешнюю агрессию с популизмом от большинства кандидатов на пост главы государства.

"Но все прекрасно знают, где бывает бесплатный сыр и к чему это приводит", - отметил председатель БПП.

Напомним:

  • 4 февраля кандидат в президенты Юлия Тимошенко обратилась к Национальному агентству по предотвращению коррупции по поводу обогащения действующего президента Петра Порошенко.
  • Тимошенко также заявила, что подаст два заявления на имя министра внутренних дел Арсена Авакова по поводу предвыборной кампании.
  • "Президент, благодаря своему ближайшему соратнику Березенко и всему его коррумпированному окружению, создает сеть в стране и раздает по тысяче гривен людям за голос. Это уже известно всем – и вы не переложите ответственность на "Батькивщину", которая такими вещами не занимается", – заявила она.
  • Также она призвала МВД немедленно проверить реестр избирателей и убрать оттуда всех "мертвых душ".

Украинская правда

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Темы: виборы выборы президента 2019 Тимошенко Порошенко


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