Гриценко: Кум Порошенко расправляется с оппонентами

Команда президента Петра Порошенко доживает свои последние дни у власти, а его кум - Юрий Луценко – избавляется от оппонентов.

Такой ответ экс-министра обороны, кандидата в президенты Анатолия Гриценко опубликовала его пресс-секретарь Кристина Бондаренко на своей странице в Facebook.

"Заявление Генерального прокурора, кума Президента Юрия Луценко, как и остальные действий шутов Банковой, говорит о том, что команда Порошенко доживает свои последние дни у власти. Прислужники Банковой бесятся, потому что понимают, что не выполнили ни одного обещания, которую давали на Майдане", - заявляет Гриценко.

По его словам, вместо этого кум Путина Виктор Медведчук "смог стать олигархом, завладеть телеканалами, придворными экспертами и лояльностью президента".

"А кум Порошенко выслуживается тем, что расправляется не с врагами Украины, а с оппонентами своего патрона - путем нелепых и необоснованных обвинений", - заявил Гриценко, добавив, что Генпрокуратура так и не смогла довести до логического завершения громкие "янтарные" дела, дела "бриллиантовых прокуроров", хищения в ДФС и таможне.

Гриценко добавил, что сейчас Генеральная прокуратура и Государственное бюро расследований подтвердили отсутствие уголовных правонарушений в его деятельности.

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