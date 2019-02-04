Гриценко: Кум Порошенко расправляется с оппонентами
Команда президента Петра Порошенко доживает свои последние дни у власти, а его кум - Юрий Луценко – избавляется от оппонентов.
Такой ответ экс-министра обороны, кандидата в президенты Анатолия Гриценко опубликовала его пресс-секретарь Кристина Бондаренко на своей странице в Facebook.
"Заявление Генерального прокурора, кума Президента Юрия Луценко, как и остальные действий шутов Банковой, говорит о том, что команда Порошенко доживает свои последние дни у власти. Прислужники Банковой бесятся, потому что понимают, что не выполнили ни одного обещания, которую давали на Майдане", - заявляет Гриценко.
По его словам, вместо этого кум Путина Виктор Медведчук "смог стать олигархом, завладеть телеканалами, придворными экспертами и лояльностью президента".
"А кум Порошенко выслуживается тем, что расправляется не с врагами Украины, а с оппонентами своего патрона - путем нелепых и необоснованных обвинений", - заявил Гриценко, добавив, что Генпрокуратура так и не смогла довести до логического завершения громкие "янтарные" дела, дела "бриллиантовых прокуроров", хищения в ДФС и таможне.
Гриценко добавил, что сейчас Генеральная прокуратура и Государственное бюро расследований подтвердили отсутствие уголовных правонарушений в его деятельности.
Напомним
- В понедельник генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГБР займется проверкой деятельности всех бывших министров обороны и руководителей Генштаба с 1991 до 2014 года, чтобы определить, кто из них стал "генератором уничтожение военного потенциала" украинской армии.
- В качестве примера Луценко привел деятельность министра обороны, а сейчас кандидата в президенты, Анатолия Гриценко. По мнению Луценко, именно с 2005 года, когда министром был Гриценко, началась самый большая "распродажа" военной техники украинской армии.
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